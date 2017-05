Raggi: “Se riviata a giudizio, non mi dimetterò”

–Redazione– Virginia Raggi ha le idee chiare e non intende dimettersi, neanche qualora fosse rinviata a giudizio.

Il sindaco di Roma è stato chiamato a testimoniare nell’ambito del processo che vede imputati per corruzione l’ex capo del Personale del Campidoglio Raffaele Marra e l’immobiliarista Sergio Scarpellini. La difesa di Marra l’ha infatti inserita tra i dieci testimoni scelti e il primo cittadino della Capitale verrà probabilmente ascoltato in aula il prossimo 30 giugno.

Raggi è indagata in un procedimento parallelo, con l’accusa di abuso d’ufficio e falso in relazione alla nomina di Renato Marra, fratello di Raffaele, all’interno del dipartimento capitolino al turismo. Ma, interpellata dai giornalisti riguardo la possibilità di dimettersi se rinviata a giudizio, ha specificato:”

“Stiamo parlando in questo momento di una cosa che non è attuale, e comunque direi di no”.