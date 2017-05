Salvini trionfa alle primarie, per Bossi è la fine della Lega Nord

–Redazione- Matteo Salvini stravince le primarie della Lega nord e si riconferma segretario del Carroccio con l’82,7% dei voti, lasciando lo sfidante Gianni Fava al 17,3%.

“Una sola parola: grazie – posta in tempo reale su Facebook – Abbiamo abbondantemente superato l’80% dei voti! Ora l’obiettivo è mandare a casa Renzi, Alfano, Boschi e Boldrini, bloccare l’invasione clandestina in corso, rilanciare lavoro e speranza in Italia. Se voi siete pronti, io ci sono. Insieme si vince!”.

Poi, parlando con i giornalisti, scherza: “Mi sono tolto la piccola soddisfazione di aver preso più voti di Renzi“.

“Hanno vinto i militanti. Bossi? Faccia i conti con loro e con la sua coscienza” ha detto Salvini leader della Lega, commentando le dichiarazioni del Senatur, che oggi, andando a votare per le primarie, aveva detto di sperare nella vittoria di Fava, “perché se vince Salvini e la porta al Sud la Lega è finita“.

“Non ho tempo da perdere con nostalgici e reduci“, aggiunge Salvini, che poi, rispondendo ai cronisti che lo interpellano in merito aggiunge: “Io non caccio nessuno”.