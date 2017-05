Sanzioni in arrivo per chi non vaccina i figli

-Redazione– “Se abbiamo un abbassamento dei vaccini obbligatori dobbiamo motivare la loro importanza e visto che c’è un allarme della ministra della Salute su questo dobbiamo trovare sanzioni per i genitori. I bambini non possono vaccinarsi da soli. Se i bambini non entrano a scuola perché non vaccinati sono loro che pagano. Invece i genitori vanno resi consapevoli del fatto che il figlio deve andare a scuola in modo sano”.

Lo ha affermato la ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli intervenuta a SkyTg24, parlando dell’obbligatorietà dei vaccini, sottolineando che “la responsabilità è degli adulti. E su questo dobbiamo lavorare”.

La ministra ha poi evidenziato come “in rete si trovano tante fake news sui vaccini che vanno assolutamente non ascoltate. C’è la ricerca scientifica certificata, non dobbiamo basarci su quello che gira non certificato”.