Schettino dal carcere: “Pulisco il bagno come un mozzo qualunque”

-Redazione-. La corte di Cassazione ha confermato la pena a 16 anni a Francesco Schettino e, da due notti, il comandante di grandi navi, deve fare i conti con la nuova realtà.

«È come se fossi ritornato mozzo – manda a dire – Del resto ho cominciato dal basso e sono diventato comandante. Ma già la notte di gennaio in cui mi hanno messo in cella di sicurezza a Orbetello, dopo il naufragio, mi è sembrato di ritrovarmi proprio nella vecchia stanzetta da giovane marinaio. Così, non appena sono entrato qui, ho pulito il bagno che era sporco, e ho pensato: ok, ora bisogna reagire. Ricomincio da mozzo».

Il penitenziario romano è stata una scelta personale. «Prima avevo deciso di costituirmi a Bollate, a Milano – spiega al senatore Aldo Di Biagio, membro della Commissione per i Diritti umani, che ieri è andato a trovarlo – Ma poi, visto che ero venuto nella Capitale per stare lontano dal mio paese, ho preferito Rebibbia. C’è una ragione per tutto questo, ed è che non volevo che mia figlia dovesse fare la fila per venirmi a trovare a Poggioreale. Napoli è la sua città, magari qualcuno avrebbe potuto riconoscerla. E volevo evitarle quest’altro dolore».

E venerdì scorso, quando ha lasciato Meta di Sorrento per venire nella Capitale, ha salutato la famiglia, preparandola al fatto che la decisione della Cassazione, quasi certamente, non sarebbe stata favorevole.

E proprio perché voleva evitare che la figlia potesse vederlo in manette, o prelevato dai carabinieri, è arrivato davanti al cancello di Rebibbia con larghissimo anticipo. Ha bussato e ha chiesto al funzionario che lo guardava basito: «Per favore mi fate entrare? Lo so che la sentenza non è ancora stata emessa, ma voglio evitare di trovarmi accerchiato da telecamere». I responsabili del carcere sono stati molto gentili. «Hanno manifestato grande comprensione nei miei confronti – si commuove l’ex capitano – Mi hanno dato un panino per farmi mangiare qualcosa, mi sono sistemato su un prato all’interno e ho aspettato fino a quando è arrivata la telefonata dell’avvocato. Ma tanto lo sapevo che sarebbe finita così, già due giudici mi avevano condannato».

Dovrà scontare con precisione 15 anni, sei mesi e sette giorni, per effetto del periodo pregresso di custodia cautelare.

Tra cinque anni (dopo aver espiato un terzo della pena) potrà chiedere di essere ammesso a misure alternative rispetto alla detenzione in carcere