Si apre la 13th Age del gdr fantasy

–Maurizio Di Gioia– Quando si parla di giochi di ruolo fantasy è impossibile non tirare in mezzo Dungeons & Dragons, titolo di enorme successo internazionale che nel corso di decenni ha supportato un’infinità di avventure che hanno coinvolto milioni e milioni di giocatori pronti a interpretare intrepidi avventurieri, fossero questi guerrieri, maghi, ladri, chierici o quant’altro.

D&D ha dovuto rispondere a giocatori sempre più esigenti andando via via modificando il proprio regolamento con il passare del tempo, cercando sempre quel giusto equilibrio tra precisione ed efficacia che permettesse di determinare in maniera sempre più oggettiva gli esiti delle azioni ma che non andasse a interrompere troppo l’azione.

Se da una parte i giocatori hanno avuto modo di farsi un’idea su quale fosse l’edizione a loro più congeniale, anche in base al proprio stile di gioco, dall’altra gli autori hanno potuto scoprire punti deboli e di forza di ogni regolamento, a volte realizzato trovando anche il compromesso con fattori esterni.

E’ stato il caso degli autori di 13th Age che dopo la loro esperienza in D&D hanno voluto creare qualcosa di nuovo. Questo non significa affatto che si sia dato vita a un prodotto simile che imitasse quello che di fatto è il punto di riferimento dei giochi di ruolo fantasy: 13th Age ha infatti un’ambientazione unica e chiara, capace di convincere, e un regolamento solido.

Al centro del mondo fantasy di 13th Age ci sono tredici personaggi, detti anche icone, che sono i leader di altrettante fazioni, ognuna delle quali ha una chiara e determinata visione del mondo e della società, di come l’essere vivente debba interagire con la natura e con il pianeta. La geografia del continente è ben delineata in una ampia mappa che non sottolinea solo le caratteristiche morfologiche del terreno, né si limita a indicare le città principali e le strade percorribili, bensì sviluppa con oculata attenzione anche la probabile ubicazione delle tredici icone.

Di fatto 13th Age offre diversi punti in comune con titoli simili, tanto da condividere una base di fondo che sia familiare, ma attraverso le peculiarità e le innovazioni, crea un qualcosa di diverso, pronto a migliorare, almeno nelle intenzioni degli autori, quelle che in altri titoli sono limitazioni. Il sistema si basa sul d20 System, adattandolo alle proprie esigenze. A caratterizzare i personaggi ci sono i background da scegliere, una novità di fatto non assoluta ma che viene sviluppata con una certa intelligenza così da essere solida e in grado di dare spessore al pg.

Nel complesso il titolo risulta offrire una meccanica ben strutturata e delineata, capace di dar vita a un prodotto che sia al contempo divertente ma anche solido. L’edizione che la Wyrd offre sul mercato italiano è poi meritevole di attenzione grazie a una cura maniacale che presenta un volumone cartonato con carta di pregiata fattura, una impaginazione che diventa elemento essenziale per la consultazione, soprattutto per il master, e delle illustrazioni che accompagnano la lettura rendendola più leggera e coinvolgente.

Titolo: 13th Age

Editore: Wyrd Edizioni