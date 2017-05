Si conclude la saga di Jenus

–Maurizio Di Gioia– La saga di Jenus giunge alla sua naturale conclusione con il quindicesimo volume. Don Alemanno, dopo aver allietato tutto il Belpaese con le sue storie cariche di umorismo, di satira e di citazioni richiamanti il mondo dei cartoni animati degli anni ottanta e quello dei personaggi noti al grande pubblico, mette la parola fine alla sua opera più acclamata lasciando Jenus al suo destino.

Il commiato non mancherà di sorprendere il lettore: accanto a un combattimento in puro stile Dragon Ball si sviluppa un epilogo con tanto di morale. Ma non è una morale di quelle pesanti e ricercate, talvolta più fine a sé stessa che a trasmettere un vero e proprio messaggio: si tratta di una morale semplice e non pretenziosa e, proprio per questo, capace di adempiere perfettamente al suo dovere.

Il volume, edito dalla Magic Press, offre qualche pagina in più di quelle abituali, così da lasciar sviluppare la conclusione senza quella fretta determinata dalla necessità di chiudere tutto entro un certo numero di vignette.

La partenza di Jenus non potrà che far sentire i suoi appassionati lettori un po’ orfani, lasciando loro la speranza che prima o poi qualche nuova avventura dell’amato eroe religioso possa nuovamente essere narrata tramite la matita del fumettista sardo.

Titolo: Jenus 15

Autore: Don Alemanno

Editore: Magic Press