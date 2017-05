Si scaldano le panchine delle big italiane: l’Inter attende il suo destino

-Redazione- Il calcio europeo si appresta a vivere le sue ultime battute prima dell’inizio di un’estate che, come sempre, si prospetta “calda” sotto il punto di vista delle operazioni di mercato. Trasferimenti, acquisti, cessioni clamorose o meno, che tengono col fiato sospeso i tifosi. Ormai i 5 maggiori campionati hanno decretato la loro vincitrice. In Inghilterra a vincere la Premier League è stato il Chelsea di Antonio Conte, in Francia il Monaco di Jardim, mentre un altro italiano ha trionfato su una panchina straniera: Ancelotti alla guida del Bayern Monaco. In Italia, la penultima giornata di serie A ha decretato la matematica vittoria dello scudetto da parte della Juventus, così come la conquista del titolo spagnolo del Real Madrid. E proprio bianconeri e blancos si sfideranno nella attesissima finale di Champions il prossimo 3 giugno, in un match che per il momento vede favoriti i madrileni nel borsino dei pronostici delle scommesse sulla Champions del sito 888Sport.

Ma quella data è considerata strategica anche perché subito dopo comincerà il cosiddetto toto-allenatore che, almeno in Italia, ha già avuto inizio. A fare da apripista è senza dubbio l’Inter che, dopo l’ennesima stagione travagliata e culminata con la contestazione della curva nord durante la gara al Meazza persa contro il Sassuolo, si ritrova senza mister dopo averne esonerati due nel giro di 7 mesi. Prima De Boer, poi Pioli. I nomi che gravitano intorno alla panchina nerazzura sono almeno 4: Spalletti, Conte, Pochettino e Simeone. I meno papabili a quanto pare sono l’attuale mister dell’Atletico Madrid e l’ex allenatore della Juventus, che sarebbe la prima scelta dei tifosi interisti. Il perché è facile visto che Conte si sta dimostrando uomo capace di risollevare le sorti di gruppi alla canna del gas. In casa Inter, infatti, il morale è a terra, coi giocatori accusati senza mezzi termini di non dimostrare attaccamento alla maglia e di percepire uno stipendio per nulla meritato. Ma l’allenatore pugliese sembra un miraggio visto che sta attendendo un rinnovo di contratto che Abramovich non ha motivo di non fare. Così come il Cholo, che ha rinnovato il suo desiderio di rimanere a Madrid a continuare un ciclo che per molti era ormai finito. Spalletti sembrava l’alternativa più plausibile quando, dal nulla, è spuntato il nome di Pochettino. Secondo la stampa, già contattato dalla società nerazzurra.

In bilico anche il destino di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli. Non è un mistero che il suo rapporto con il presidente De Laurentiis non sia idilliaco: entrambi non hanno risparmiato frecciate a vicenda nelle interviste degli ultimi mesi. Ma il tecnico ex Empoli non ha timori di rimanere disoccupato visto che si è confermato il miglior allenatore della scena italiana, senza aver vinto nulla ma solo per la sua filosofia di gioco. Allegri, ovviamente, va di pari passo visto le due finali conquistate e il suo terzo scudetto consecutivo con la Juve.

Si scalda anche la panchina della Roma visto l’addio definitivo di Spalletti; al suo posto il nome più accreditato è quello di Paulo Sousa, anch’egli in procinto di lasciare la guida della Fiorentina. Veniamo al Milan che con Montella non dovrebbe avere sorprese. Ma non mancano le voci che lo vedono in lotta per un posto di allenatore alla Roma. Chi è sicuro di non cambiare guida è la Lazio, che darà ancora fiducia alle capacità di Simone Inzaghi.