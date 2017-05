Silvio Berlusconi: “Quando tornerò al governo garantirò la pensione a tutte le mamme d’Italia”

-Redazione- “Mamma è la prima parola che impariamo a dire. La mamma è colei che non ci abbandona mai, per tutta la vita, neppure quando la vita stessa ce la porta via. Perché così profondo è il suo amore per noi, così fondamentali i suoi insegnamenti e così dolci i suoi sorrisi, che ci accompagnano ogni giorno e in ogni passaggio della nostra esistenza, che sia buia o luminosa”.

Lo scrive il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sulla sua pagina Facebook in occasione della festa della mamma.

“Ma non è giusto -aggiunge il leader Fi- ricordare le mamme, i loro sforzi, i loro sacrifici e la loro importanza soltanto un giorno all’anno. Per questo una volta che torneremo al governo, cominceremo proprio da una pensione alle nostre mamme per garantire una vecchiaia serena e dignitosa a tutte le mamme d’Italia”.

“Intanto oggi, da figlio, da padre e da nonno -prosegue- auguro a tutte le mamme di poter veder realizzati tutti i desideri e i progetti che portano nella mente e nel cuore per i propri figli e per tutte le persone che amano. A voi mamme, il mio devoto grazie dal profondo del cuore. E, a te mamma Rosa, grazie di tutto con i baci e l’abbraccio più forte. Ti porto con me, sempre. Tuo Silvio”.