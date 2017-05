Sniper: Ghost Warrior 3 diventa un open world

–Maurizio Di Gioia– Jon North è un tiratore scelto che viene inviato in Georgia per affrontare le forze separatiste locali. Alla missione ufficiale che gli è stata assegnata, il militare ne affianca una seconda più personale: salvare il fratello scomparso un paio di anni prima e ora prigioniero dei ribelli.

Sniper: Ghost Warrior 3 è uno sparatutto in prima persona ambientato in un open world; queste caratteristiche possono farlo raffrontare a concorrenti come il recente Wildlands o la storica saga di Far Cry. E proprio come negli altri titoli, anche qui l’esplorazione è un elemento essenziale al fine di recuperare oggetti e collezionabili essenziali per completare il videogioco al cento per cento.

Ma nel titolo distribuito dalla Koch Media ci sono alcune interessanti novità da tenere in considerazione: in questo caso il protagonista è un cecchino, quindi per valorizzarne la figura è stato essenziale calibrare bene lo scontro a fuoco sulla lunga distanza, lasciando che la balistica fosse più realistica e tenesse in considerazione la forza di gravità e l’eventuale presenza di vento. Per quanto le caratteristiche del tiratore scelto siano ben studiate, quasi tutte le missioni offrono però approcci variopinti che si basano sulle decisioni del giocatore: a eventuali opzioni dalla lunga distanza si possono alternare incursioni silenziose per adempiere al proprio obiettivo oppure un più diretto scontro a fuoco ravvicinato.

In ogni caso in Sniper: Ghost Warrior 3 l’esplorazione gioca un ruolo di primo piano, diventando parte integrante dell’esperienza ludica anche tramite la ricerca di utili risorse essenziali per dedicarsi all’artigianato, riparando così oggetti oppure gestendoli secondo le proprie preferenze. A tal scopo esiste un’opzione che consente di dedicarsi all’analisi del territorio circostante così da poter individuare tracce lasciate sul terreno o sporgenze da sfruttare per arrampicarsi.

Una nota di merito spetta al meteo, capace di essere una variabile attiva nelle diverse missioni: con una forte pioggia i rumori saranno più attutiti ma la visibilità risulterà fortemente compromessa. Al contrario una bella giornata consentirà di spaziare lungo valli e strade ma allo stesso tempo renderà Jon più facile da essere notato.

La presenza di moderni strumenti d’ausilio offre la possibilità di optare per una particolare strategia d’attacco anziché un’altra: importante è infatti effettuare una prima esplorazione degli accampamenti nemici tramite un drone oppure hackerare il sistema di videosorveglianza per scovare la posizione dei soldati ribelli.

Grazie a una longeva durata, specie qualora si opti per completare il gioco in ogni sua parte, l’esperienza di Sniper: Ghost Warrior 3 è di fatto positiva, capace di offrire una variante alla concorrenza grazie all’idea della classe del protagonista che diventa in effetti l’elemento distintivo del titolo.

Titolo: Sniper – Ghost Warrior 3

Distributore: Koch Media