Sospeso Schengen fino al 30 maggio: caos negli aeroporti

-Redazione– Dal 10 maggio e fino al 30 maggio sono stati ripristinati i controlli frontiera: lo comunica l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile in seguito a quanto disposto dal Ministero dell’Interno con Decreto del 6 aprile 2017 per esigenze di sicurezza.

Per garantire lo svolgimento regolare e ordinato dei vertici dei Paesi G7 che si terranno a Bari dall’11 al 13 maggio e a Taormina dal 26 al 27 maggio 2017, informa la nota, verranno ripristinati i controlli alle frontiere interne (terrestri, marittime e aeree) dalle ore 00:00 del 10 maggio alle ore 24:00 del 30 maggio 2017, a seguito della temporanea sospensione del Trattato di Schengen per la libera circolazione delle persone.

Enac invita i passeggeri a recarsi in aeroporto dotati di documento d’identità in corso di validità e in anticipo rispetto ai tempi normalmente previsti, in modo da non incorrere in eventuali ritardi determinati dalla reintroduzione del controllo documentale.

L’Enac ha invitato i vettori aerei nazionali e quelli stranieri operanti in Italia a fornire un’informativa ai propri passeggeri, sia sui siti internet, sia attraverso altre modalità ritenute efficaci.

Maggiori controlli dei documenti anche nelle stazioni, nei porti oltre che negli aeroporti anche per chi proviene dai paesi del cosiddetto “spazio Schengen”, cioè quasi tutti i paesi dell’Unione Europea più Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein.

I maggiori controlli riguarderanno le persone che entrano in Italia, non quelle che escono dai confini nazionali.