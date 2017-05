Speciale Capaci. Fazio: più che un conduttore, un pompiere

-R.C.- A proposito di passerelle.

L’apoteosi la si è raggiunta ieri sera, su Rai 1, commemorazione di Falcone e Borsellino, conduce l’ineffabile Fabio Fazio, oramai simbolo televisivo dell’antimafia, insieme all’immancabile Roberto Saviano.

Fazio più che un conduttore, è parso un pompiere, con i suoi tentativi di stroncare sul nascere qualsiasi riferimento alla Trattativa, alle istituzioni malate. Mai neppure nominato Nino Di Matteo, il magistrato che più ricorda Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che più ha rischiato e rischia di fare la loro fine.

Un teatrino, che ha visto tra i suoi protagonisti Peppino Ayala, certamente amico e collega dei giudici morti a Capaci e via D’Amelio, ma anche colui che ha accusato Salvatore Borsellino, il fratello di Paolo, di turbe psichiche.

Lo stesso Ayala che ha cambiato diverse versioni sulla sparizione dell’agenda rossa di Paolo Borsellino.

E tralasciamo l’ennesima lectio magistralis di Roberto Saviano

Una persona solamente, Fazio non è riuscito a zittire, Fiammetta, la figlia di Paolo. Emozionata, poco avvezza ai riflettori, ma determinata a chiedere una verità negata da 25 anni.

Fiammetta si è rivolta direttamente a quei personaggi che in tutti questi anni hanno intorbidito le circostanze che avrebbero dovuto spiegare il sacrificio di suo padre e dei ragazzi della scorta:Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Questo il suo intervento.

“Credo che ricordare la morte di mio padre, di Giovanni Falcone, di Francesca e degli uomini della scorta, possa contribuire a coltivare il valore della memoria. Quel valore necessario per proiettarsi nel futuro con la ricchezza del passato significa anche dire in maniera ferma da che parte stiamo, perché noi stiamo dalla loro parte, dalla parte della legalità e della giustizia per le quali sono morti. Credo che con questa stessa forza dobbiamo pretendere la restituzione di una verità che dia un nome e un cognome a quelle menti raffinatissime che con le loro azioni e omissioni hanno voluto eliminare questi servitori dello stato, quelle menti raffinatissime che hanno permesso il passare infruttuoso delle ore successive all’esplosione, ore fondamentali per l’acquisizione di prove che avrebbero determinato lo sviluppo positivo delle indagini. Quelle prove a cui mio padre e Giovanni tenevano così tanto. Tutto questo non può passare in secondo piano, e non può passare in secondo piano che per via di false piste investigative ci sono uomini che hanno scontato pene senza vedere in faccia i loro figli, come quei giovani che sono morti nella strage di Capaci. Questa restituzione della verità deve essere anche per loro. La verità è l’opposto della menzogna, dobbiamo ogni giorno cercarla, pretenderla e ricordarcene non solo nei momenti commemorativi. Solo così, guardando in faccia i nostri figli, potremmo dire loro che siano in un paese libero, libero dal puzzo del potere e del ricatto mafioso”.