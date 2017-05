Speciale Capaci. Il giudice Nicola Aiello: “Non andrò alle commemorazioni”

-Elisabetta Cannone– Sabato pomeriggio, le auto percorrono la A29, l’autostrada che da Capaci porta dall’aeroporto al capoluogo siciliano, Palermo. Tra queste ce n’è una diversa. Lo sa bene chi la vuole far sparire con tutti quelli che ci sono dentro. Ore 17.58 del 23 maggio 1992 è l’inferno.

Il manto stradale dell’A29 in quel tratto di Capaci si alza come una colonna dritta al cielo e contemporaneamente si apre con una nuvola di polvere e detriti che oscura tutto. Quell’inferno di bitume, pietre e povere si porta via con sé tutto. Si porta via a brandelli la prima auto che passa sopra quei 400 kg di tritolo piazzati lì apposta: è la Fiat Croma marrone che fa da tomba agli agenti di scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. La macchina su cui viaggiavano viene sbalzata in un giardino di olivi a più di cento metri di distanza. L’altra macchina, il vero obiettivo, è la Croma bianca guidata dal giudice Giovani Falcone.

È lui l’uomo che doveva morire. Si schianta contro il muro di cemento e i detriti che di colpo si alzano per via dello scoppio. Assieme al corpo di Falcone, quello della moglie, Francesca Morvillo. Entrambi, che non indossavano le cinture di sicurezza, sono sbalzati contro il parabrezza. Rimangono gravemente feriti altri quattro componenti del gruppo al seguito del magistrato: l’autista giudiziario Giuseppe Costanza (seduto nei sedili posteriori della Fiat Croma bianca guidata dal giudice) e gli agenti Paolo Capuzza, Gaspare Cervello e Angelo Corbo, che stavano nella Croma azzurra, la terza blindata che percorreva la A29 quel pomeriggio.

Sono passati ben 25 anni da quel 23 maggio 1992, data della strage di Capaci. Una data che ha segnato la Storia di questo Paese. Da allora tante commemorazioni, tante iniziative per ricordare il giudice anti mafia, il suo omicidio e quello di chi, quel giorno, era con lui. Iniziative che ogni anno si sono portate dietro anche polemiche e assenze.

A queste si aggiunge, quest’anno, quella del giudice palermitano Nicola Aiello che con una presa di posizione pubblica ha deciso di non partecipare a nessun evento. Una posizione fuori dal coro, controcorrente rispetto a chi sembra invece voler cercare la passerella e il microfono della visibilità nell’unica data del 23 maggio.

Abbiamo parlato con il dottor Aiello e ci siamo fatti raccontare, spiegare perché questa scelta.

Dottor Aiello, conosceva personalmente il giudice Giovanni Falcone?

No, non lo conoscevo personalmente. Quando ho sostenuto l’esame per entrare in magistratura, era proprio il 1992, esattamente il maggio del 1992 quando in Commissione del mio concorso c’era Francesca Morvillo. Fu proprio tornando da Roma, dai nostri esami, che è stata uccisa nella strage di Capaci. Io sono rientrato da Roma a Palermo sabato mattina, mentre lei sabato pomeriggio.

Come ha saputo dell’uccisione di Falcone ?

Di quello che è successo quel pomeriggio l’ho saputo alla radio. Quel sabato pomeriggio ero molto stanco per via del concorso appena fatto e dal quale ero rientrato in mattinata. Con degli amici avevo organizzato una serata a casa mia, in campagna. Lì, dalla radio, ho saputo quanto era accaduto. Sono rimasto impietrito sentendo quella notizia.

Cosa ricorda di quel giorno, di quel 23 maggio 1992, di 25 anni fa?

Mi ricordo che era un periodo particolare. Un po’ tutti ci aspettavamo che potesse succedere qualcosa di brutto. Quel pomeriggio sembrava quasi di essere in guerra: si sentivano sirene dappertutto, motociclette della polizia che correvano. Mentre rientravo a casa, passando da via Notarbartolo, dove abitava Giovanni Falcone, guardai lì perché mi dissi “magari è successo qualcosa qua”. Non sapevo invece che purtroppo qualcosa di gravissimo era successo, ma non esattamente sotto casa sua, ma lungo l’autostrada che porta dall’aeroporto alla città.

Dopo la strage di Capaci ha partecipato alle commemorazioni per ricordare l’assassinio di Falcone?

Sì l’ho fatto, ho partecipato alle commemorazioni. Di recente ne abbiamo organizzate alcune calcistiche con Manfredi Borsellino, il figlio di Paolo Borsellino, che è un appassionato di calcio. Spesso ci siamo confrontati e abbiamo scherzato su questo, Manfredi diceva, e dice tutt’ora “a me fa piacere se riesci a coinvolgermi il 19 luglio in queste manifestazioni, in queste partite di calcio perché mi eviti di partecipare a queste manifestazioni che non mi piacciono, non mi sono mai piaciute e non mi piacciono meno che mai adesso”. Soprattutto dopo quello che è successo in seguito all’intercettazione della Saguto che rientrando dalla manifestazione del 19 luglio parlava malissimo proprio dei figli di Paolo Borsellino (il 19 luglio 1992 si consuma a Palermo un’altra strage di mafia, quella di via D’Amelio: un’auto bomba sotto casa della madre del giudice Paolo Borsellino, lo uccide facendolo saltare per aria. Borsellino era amico e collega di Giovanni Falcone col quale divideva diversi processi di mafia. La dottoressa Silvana Saguto, giudice antimafia, qualche anno fa è stata intercettata dopo la manifestazione “Le vele della legalità”, di cui era madrina, mentre si lasciava andare in commenti poco felici sui figli del giudice Borsellino, ndr). Inoltre Manfredi mi raccontava che anche suo padre, Paolo Borsellino, appassionato anche lui di calcio diceva che quello era uno dei modi in cui riusciva a rilassarsi, a fare una bella partita di calcio e a non pensare a nient’altro.

Che significato avevano per lei quelle iniziative, quando partecipava?

Le vivevo con un’emozione molto forte. Ricordo che quando ci sono stati i funerali di Falcone, qualche giorno dopo il mio rientro a Palermo dal concorso in magistratura, li hanno celebrati nella chiesa di San Domenico. Lì ammetto che mi sono commosso, ho visto una città che era inferocita contro i politici che erano venuti da Roma e che evidentemente erano considerati dalla città responsabili di quello che era successo.

Cosa è cambiato nel frattempo, tanto da farle decidere di non partecipare?

È cambiato un po’ di tutto da quelle prime celebrazioni. Si è fatta troppa antimafia di parole e, in certi momenti, anche poca antimafia. Uno dei motivi per cui non sono più andato a queste manifestazioni sta nel fatto che vedevo tantissime persone, miei colleghi, citare Paolo e Giovanni, così con i nomi di battesimo, (riferendosi rispettivamente ai giudici Borsellino e Falcone, ndr) dicendo appunto che erano loro grandi amici mentre mi risulta che Giovanni Falcone e Paolo Borsellino avessero pochissimi amici, soprattutto all’interno della magistratura. Tanto che Falcone fu fatto fuori dal Csm quando gli furono affidati dei casi secondari. Quindi non credo che avessero tutti questi amici che si stanno scoprendo postumi.

Non andrà alle commemorazioni e allora cosa farà quel giorno?

Farò quello che penso farebbero loro due. Starò nella mia stanza a lavorare, a cercare di fare quello per cui ci pagano: lavorare e provare a fare al massimo il mio lavoro. Lunedì invece ci sarà un concerto organizzato in Aula Magna per ricordare Francesca Morvillo, a quello invece andrò perché è la prima volta che si ricorda Francesca Morvillo che è morta assieme a suo marito. Morta non per il suo lavoro ma per l’amore che la legava a lui. Sapeva i rischi che correva salendo su quella macchina.

Lei è stato anche polemico rispetto alla decisione di separare le tombe di Francesca Morvillo e quella di Giovanni Falcone

No, non sono stato polemico. Rispetto Maria Falcone, la sua famiglia, per carità, però penso, e credo che lo pensi anche il fratello della Morvillo, che di Francesca Morvillo si sia parlato sempre poco come se dentro quella macchina fosse morto soltanto Giovanni Falcone. Voglio ricordare invece che in quella macchina è morta anche una donna che amava suo marito, e sono morti anche quattro uomini della scorta. Anche di loro si è parlato e si parla poco. Questo è quello che non mi piace.

Ha ricevuto critiche per questa sua scelta di non partecipare alle commemorazioni ?

No, non ho avuto grandi critiche devo dire. Qualcuno dice che conviene, che è giusto andare a queste manifestazioni. Lo scorso anno, in una intervista per un quotidiano siciliano, ho citato una famosa frase di Borsellino “siamo delle teste di minchia se pensiamo di svuotare il mare con un secchiello”. Un collega, piuttosto famoso, mi ha un po’ criticato, ma la mia era una citazione che prendeva in prestito le parole di Paolo Borsellino.

Le è capitato di andare, in qualità di magistrato, nelle scuole e di parlare ai ragazzi di Falcone e di Borsellino, di quello che hanno fatto, di come e perché sono morti?

Sì ci sono andato tante volte. Credo che questo sia formativo. La mafia non è solo un fenomeno delinquenziale, non è solo il delitto di associazione mafiosa ma è tutto quello che ci sta dietro in una città come la nostra. È una cultura mafiosa quella che c’è, tant’è che si può essere mafiosi senza commettere il reato di associazione mafiosa. E quello della cultura mafiosa lo affronti soprattuto andando a parlare nelle scuole di legalità e di rispetto della legalità.

Cosa sapevano i ragazzi dei due giudici uccisi dalla mafia e come reagivano agli incontri?

Sono dei ragazzi molto interessati. Alcuni di loro sono anche venuti in aula bunker, perché volevano conoscere il luogo dove è stato celebrato il primo maxi processo, volevano che raccontassimo un po’ quello che succedeva in quegli anni, quanto fosse difficile fare a Palermo un processo come quello. Hanno voluto raccontato anche il periodo in cui Falcone e Borsellino, con le rispettive famiglie, erano all’Asinara per preparare la famosa sentenza di quel processo. Ho trovato dei ragazzi molto interessati, anche se essendo molto giovani ovviamente nel ’92 non c’erano, tuttavia sapevano quello che era successo.

Cosa le è rimasto personalmente e professionalmente di Falcone ?

Io sono stato anche in Procura e ho fatto il pubblico ministero. Ricordo che quando ci preparavano per le tecniche di indagine alle scuole di preparazione, allora non c’era la scuola di Magistratura e la preparazione era affidata al Csm, c’era un corso intitolato a Falcone e Borsellino ed era proprio sulle tecniche di indagine. Professionalmente, poi, mi è rimasta quella che credo ci sia in tutte le stanze dei magistrati: la fotografia di Falcone e Borsellino che è anche quella a cui guardi nei momenti più difficili e magari non si ha così tanta voglia di lavorare specie in giornate particolarmente dure. È la stessa che ti porta a dire “muoviamoci perché comunque ne vale la pena”.

Cosa è rimasto professionalmente ai suoi colleghi magistrati?

Falcone ha scoperto un nuovo metodo di investigazione: quello dei collaboratori di giustizia che tuttora utilizziamo. Fondamentale è il sistema delle intercettazioni. Questo sicuramente è un patrimonio di cultura giuridica che per fortuna, grazie a loro, abbiamo acquisito e abbiamo fatto nostra. Così come anche le tecniche di indagine bancaria, la stessa idea del pool inteso come gruppo di magistrati, anche perché è impossibile affidare indagini di mafia a un solo giudice. Anche quello fondamentale della creazione della Dda. Si tratta tutte di conquiste fatte grazie al sacrificio di queste due grandissime persone.

Anche lei si occupa di processi di mafia. Ha paura?

Attualmente ho in corso un processo di mafia, anche abbastanza grosso. La paura… Beh, le rispondo con le parole di Paolo Borsellino: “non c’è la paura tra le 17 materie dell’esame”. Ci sono magari situazioni con qualche preoccupazione. Ricordo che una volta un magistrato che stimo tantissimo, Giancarlo Caselli che al tempo era in Procura, si ritrovò a parlare con me e parlammo anche di questo, della paura. Mi disse di non usarla mai quella parola, che piuttosto possiamo essere preoccupati, ma di non avere paura altrimenti non dobbiamo fare questo lavoro. Ricordo che una volta, quando ancora ero molto giovane, con un collega un po’ più grande di me incontrai una persona che avevamo messo dentro. Questa persona si avvicinò e mi disse “la volevo salutare, l’ho pensata tanto in questi 4 anni che sono stato dentro”. A quel punto guardando il mio collega dissi “ecco perché in questi quattro anno non ho mai avuto nemmeno una febbre” e ci siamo messi a ridere tutti e due.

Come si vive da magistrato in una città come Palermo, magari dopo aver condannato qualcuno, a incontrare o avere come vicini di casa i familiari?

Dopo 22 anni di questo lavoro non mi fa nemmeno più effetto. Ad esempio in questo processo di cui mi sto occupando ci sono 41 imputati, molti di questi sono detenuti, altri agli arresti domiciliari e uno di questi abita vicino casa mia. Ogni tanto lo incontro e facciamo finta di niente. Diciamo che fa parte del gioco.