Speciale Capaci, l’intervista. Franco Di Carlo: “Non furono solo Falcone e Borsellino a distruggere Cosa Nostra”

-Riccardo Castagneri– “Vita di Giovanni Falcone, l’uomo che sconfisse la Cupola della mafia”, questo il titolo di un articolo di Attilio Bolzoni apparso sul quotidiano La Repubblica.

Titolo che ha suscitato qualche dissenso e ne spiega il perché Franco Di Carlo, l’ex boss di Altofonte che da vent’anni collabora con le procure di mezza Italia, testimone chiave nei più importanti processi di mafia.

“Con tutto il rispetto che provo nei confronti del giornalista Attilio Bolzoni, modificherei il titolo del suo articolo”.

Si spieghi meglio.

“Semmai si potrebbe affermare che il giudice Giovanni Falcone è stato l’uomo che sconfisse la Cupola di Cosa Nostra, in quanto le cupole delle mafie non sono state sconfitte, come del resto dimostra la storia dei giorni nostri”.

Falcone sopravvalutato?

“Per carità. Ma con tutti i grandi meriti da riconosce al dottor Falcone, unico e impareggiabile nella sua lotta a Cosa Nostra, attribuisco l’autodistruzione di Cosa Nostra anche e soprattutto a Totò Riina e ai suoi quattordici miserabili accoliti che facevano parte della Commissione. Burattini che articolavano il capo solamente per annuire e approvare tutto ciò che proponeva la mente malata di protagonismo e di potere di quella belva sanguinaria che rispondeva al nome di Riina”.

Risulta che anche lei facesse parte di quella Commissione.

“No non ne facevo parte. Anche quando Contorno aveva dichiarato che io facevo parte della Commissione, ma era caduto in errore in quanto io ero sempre in compagnia di Michele Greco, per motivi organizzativi della Commissione stessa. Sono felice di non essere stato membro di questa Commissione e non essere stato miserabile anch’io. Essendomi rifiutato di fare il burattino e di diventare un Giuda, come Riina avrebbe preteso, per questo venni messo fuori da Cosa Nostra”.

Torniamo a Giovanni Falcone, in che modo il magistrato intuì che si poteva fare male a Cosa Nostra?

“Grande merito del giudice Falcone fu la geniale intuizione sulla strategia da attuare nel contrasto a Cosa Nostra. Parlo del denaro, del segreto bancario, della confisca dei beni. Strumenti che hanno scoperto tanti altarini radicati nella mentalità mafiosa, sparsa purtroppo ancora tutt’oggi in Italia”.

Di Carlo, forse volutamente, tace sull’importanza che Falcone attribuiva ai collaboratori di giustizia, ritenuti indispensabili per scardinare le porte che conducevano ai segreti di Cosa Nostra.

Però quelle che lei definisce geniali intuizioni, coincisero purtroppo con l’inizio della fine di Giovanni Falcone.

“Lì cominciarono i problemi per il magistrato. Ma voglio tornare all’articolo di Bolzoni, quando riporta il pensiero del presidente del Senato Piero Grasso –Con Falcone e Borsellino avremmo avuto un’altra Italia-. Premesso che mi trovo perfettamente d’accordo con il presidente Grasso, una domanda la vorrei fare io: osservando l’Italia di questi ultimi vent’anni, sarebbero bastati uomini, per quanto eccezionali, come Falcone e Borsellino a cambiare il Paese?”.

Per chiudere, nel ringraziarla, vorrei domandarle un ricordo personale di Giovanni Falcone, che lei ha conosciuto.

“Mentre rispondevo alle sue domande, direttore, riaffioravano nella mia mente immagini di ventinove anni fa. Devo dire che non ci trovavamo, il giudice Falcone ed io, in un luogo ideale per un incontro, eppure ricordo la sua risata, ricordo che scherzammo parecchio bevendo un caffè, con battute e sottintesi che solo noi siciliani possiamo capire. Perché questo era il dottor Falcone, un grande siciliano, di immensa umanità, e un altrettanto grande magistrato”.