Speciale Capaci. Morvillo, non solo “moglie di Falcone”

-G.C.-Eroina dall’immenso coraggio, a lei spetta il triste primato di unica donna magistrato ucciso in Italia. E’ Francesca Morvillo, che trovò la morte assieme al compagno di vita, Giovanni Falcone, sullo svincolo di Capaci, quel 23 maggio del 1992, quando 500 chili di tritolo fecero saltare in aria l’auto su cui i due giudici viaggiavano.

Nata nel ’45, la Morvillo aveva deciso di lanciarsi nel mondo della magistratura seguendo le orme del padre, Guido. Per sedici anni, con spirito di abnegazione e passione, lavorò presso la Procura dei Minori di Palermo: unico sostituto procuratore, viene tutt’oggi ricordata come donna dalla professionalità esemplare, sempre attenta e premurosa verso i ragazzi e i bambini, con cui si rapportava con grande sensibilità ed empatia, e con i quali riusciva –anche quando rappresentava l’accusa- a instaurare rapporti profondi e personali.

Uno spiccato istinto materno, lo definisce qualcuno, che non venne mai concretizzato. L’amore per i bambini la indusse infatti a scegliere di non aver figli, condividendo, certo per responsabilità, la posizione del marito: “Non voglio mettere al mondo figli orfani”, era solito sostenere Falcone, ai tempi il giudice più a rischio, in tutta Italia.

Questo non intaccò il loro legame, così come non vi riuscì la mancanza di intimità legata a questioni di sicurezza: una vita sotto scorta, quella dei due coniugi; una vita blindata, costellata da rinunce, pressioni, sacrifici. All’interno della quale riuscirono, comunque, a costruire un loro equilibrio, una propria quotidianità, pur nello straordinario.

Almeno fino all’89, quando, in occasione del fallito attentato all’Addaura, Falcone non realizzò che il pericolo – reale, tangibile- che lo riguardava, investiva inevitabilmente anche la compagna. Tentò di allontanarla, si informò persino su una separazione formale, nel tentativo di proteggerla dalla furia di Cosa Nostra e delle “menti finissime” che lo volevano morto.

Ed è soprattutto in questo frangente che Morvillo mostrò tutto il proprio coraggio, tutta la propria sete di giustizia e il suo spirito combattente. Non abbandonò mai il marito, insistendo nel stargli accanto e, quando il giudice antimafia venne trasferito a Roma, lei richiese subito l’incarico di membro della commissione esaminatrice per i concorsi in magistratura, così da poterlo raggiungere nella Capitale.

Non ci fu il tempo: il 23 maggio di quell’anno la coppia fu vittima dell’ “Attentatuni”. Morirono a poche ore di distanza, ma insieme. Falcone aveva addirittura spostato il biglietto aereo per aspettare che finisse di lavorare, e stare con lei.

Vicini nella vita e nella morte, “ma non nella memoria”, lamentano però i suoi familiari. E il fratello Alfredo, anche lui magistrato, è tornato a denunciarlo recentemente, in occasione del suo addio alla Fondazione che portava il nome dei due coniugi, nata anche –ma non soltanto- per unirli anche nel ricordo.

Subito si è innescata la polemica, tanto si è detto e tanto se n’è scritto. “Non voglio dare l’impressione triste di due famiglie che litigano, ma come la famiglia Falcone può fare le sue scelte, noi possiamo fare le nostre”, ha dichiarato recentemente lo stesso Alfredo Morvillo, spiegando i motivi che l’hanno convinto a dire addio alla Fondazione, togliendo il nome di Francesca.

E, in fondo, quei motivi, non sono così difficili da immaginare. Non soltanto, infatti, Morvillo continua a venir ricordata quasi esclusivamente come “moglie di”: basterebbe ricordare come nel 2011, in occasione delle commemorazioni della strage di Capaci, il nome di lei non venne neanche citato. Fu allora che la famiglia minacciò, una prima volta, di abbandonare la Fondazione.

Infine la separazione delle salme: da due anni, i resti di Falcone sono stati traslati, su decisione delle sorelle del giudice, nel “Pantheon” del cimitero di San Domenico. Quelli della compagna di vita e morte sono rimasti, invece, in una cappella del cimitero dei Rotoli, nonostante le tante proteste e petizioni lanciate nel mondo dell’antimafia affinché le due salme potessero restare insieme.

Una “separazione” che non è passata in sordina, e che ancora adesso, evidentemente, provoca attriti e malumori. Se non per altro, quantomeno nel ricordo delle ultime parole della Morvillo stessa che, quel 23 maggio di venticinque anni fa, pochi minuti prima di morire, dal letto d’ospedale in cui era ricoverata, si poneva un’unica domanda, agonizzante: “Dov’è Giovanni?”