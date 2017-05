Stupro, la Serracchiani e la frase alla “Salvini”: è polemica

–Redazione– E’ polemica, per le dichiarazioni rilasciate dalla presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, che, intervenendo in merito all’episodio di tentato stupro ai danni di una minorenne, a Trieste, a opera di un richiedente asilo iracheno, è scivolata nel “salvinismo”.

La violenza sessuale, commenta Serracchiani in una nota ufficiale della Regione, è «un atto odioso e schifoso sempre». Per poi proseguire: «Ma risulta socialmente e moralmente ancor più inaccettabile quando è compiuto da chi chiede e ottiene accoglienza nel nostro Paese».

E’ stato proprio questo secondo passaggio a scatenare l’ira degli utenti del web, che l’hanno accusata di scrivere frasi “alla Salvini”, specificando come lo status di richiedente asilo non è un regalo bensì un diritto e quindi non dovrebbe pesare sul fatto in sé.

«In casi come questi riesco a capire il senso di rigetto che si può provare verso individui che commettono crimini così sordidi. Sono convinta che l’obbligo dell’accoglienza umanitaria non possa essere disgiunto da un altrettanto obbligatorio senso di giustizia, da esercitare contro chi rompe un patto di accoglienza», proseguiva ancora la Serracchiani.

A fronte delle polemiche, giunte sia da comuni cittadini che da politici, giornalisti e celebrità, la governatrice ha cercato di placare la tesmpesta. L’ha fatto con un nuovo commento su Twitter, anch’esso però inondato di critiche: “Non esistono stupri di serie a o serie b. Sono tutti ugualmente atroci. In questo caso all’atrocità si aggiunge rottura patto di accoglienza”, aveva scritto.