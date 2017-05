The loft, un intrigante giallo tra donne, amore e amicizia

–Maurizio Di Gioia– Grazie a Koch Media, arriva sul mercato italiano dell’home video The Loft. Si tratta di una pellicola poco conosciuta ma meritevole di attenzione non tanto per il cast di tutto rispetto che vede nomi come Karl Urban (Star Trek), Wentworth Miller (Prison Break), James Marsden (X-Men), Eric Stonestreet (Modern Family), Matthias Schoenaerts (Suite Francese), Rachael Taylor (Charlie’s Angels la nuova serie televisiva) e Isabel Lukas (Immortals), ma soprattutto per la trama coinvolgente che riesce a catturare completamente l’attenzione dello spettatore.

Il ritrovamento del cadavere di una donna nuda all’interno di un loft manda nel panico i cinque amici che condividono l’appartamento per incontri passionali lontano dagli occhi indagatori delle rispettive mogli. Il fatto che la porta non sia stata forzata lascia la certezza che a commettere l’omicidio sia stato uno dei cinque.

Alternando il presente a continui flash-back che mettono in campo elementi utili sia a comprendere meglio i caratteri e le debolezze dei diversi personaggi sia ad acquisire tasselli utili a delineare una visione complessiva degli avvenimenti, The Loft procede spedito verso una conclusione avvincente e non scontata, anche grazie a una serie di improvvisi colpi di scena di fatto non prevedibili. Il film risulta davvero valido, merito che dipende in parte anche dai dialoghi intelligenti e studiati, e dagli sguardi e dai cenni che non sono sempre immediati da comprendere nel loro più profondo significato.

The loft sembra flirtare con lo spettatore, coinvolgerlo nelle sue ammaglianti spire fino a portarlo alla conclusione, facendogli sospettare qualcosa ma poi spiazzandolo con un colpo inatteso. E lo fa così bene che quasi non ci si accorge del tempo che inesorabilmente scorre fino all’epilogo.

L’edizione italiana del dvd presenta un buon reparto audio e una valida sezione video; i contenuti speciali offrono di fatto un unico extra: il trailer originale.

