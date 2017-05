Torino. All’ospedale con una freccia nel collo: salvo per miracolo

–Redazione– “Una scena da film, un intervento senza precedenti, un vero miracolo”. Così la descrive Massimo Capricci, otorino delle Molinette di Torino che ha compiuto un intervento mai fatto prima per salvare un uomo presentatosi al Pronto Soccorso con una freccia piantata nel collo.

“Mi sono trovato di fronte un uomo che parlava tranquillamente. Neppure troppo spaventato, perché non aveva male e non sanguinava”, ha raccontato l’esperto, interpellato da Repubblica.

La vittima s’era presentata autonomamente in ospedale, nonostante il dardo gli avesse trapassato l’arteria tiroidea e fratturato una vertebra cervicale, sfiorando la carotide senza però toccare organi vitali, né ledere il midollo spinale: la freccia, aveva spiegato lucidamente, era partita accidentalmente mentre il paziente stava pulendo la sua balestra.

L’uomo è stato subito condotto in sala operatoria: E’ stato subito portato in sala operatoria. “La freccia gliel’ho estratta io da sveglio con una sedazione da anestesia locale. Non poteva ovviamente essere intubato”, ha raccontato ancora Capricci a Repubblica.

L’intervento, ad altissimo rischio, è riuscito alla perfezione. L’uomo verrà dimesso nei prossimi giorni.