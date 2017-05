Torino, scontri primo maggio: “Roba da infiltrati”

–Redazione– Mentre ancora continuano le proteste e le polemiche sugli scontri avvenuti, nella giornata di ieri, primo maggio, nel centro di Torino, c’è chi punta il dito contro le forze di polizia e gli infiltrati.

Una storia forse nota, che viene ora rilanciata con una testimonianza in prima persona, pubblicata su Facebook da un utente, secondo cui era tutto preparato.

“Allora”, scrive infatti Antonio Paolacci sul proprio profilo. “Noi c’eravamo e abbiamo visto tutto. Per una volta, siccome eravamo con il bambino e pioveva, abbiamo seguito la manifestazione dal portico e visto subito gli infiltrati prepararsi, accordarsi con i poliziotti e aspettare gli ordini.”

“Abbiamo seguito i movimenti dei poliziotti e origliato”, aggiunge ancora. “Hanno preparato lo scontro con assoluta chiarezza. Abbiamo visto i fascisti con cappuccio e auricolare mettersi d’accordo con i poliziotti in divisa, quindi abbiamo preso una via laterale, sempre per via del bambino, e nelle vie laterali abbiamo visto le camionette convergere nel punto esatto dello scontro ben prima che qualcosa accadesse.”