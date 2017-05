Torino. Tragedia al rally un’auto uccide un bambino

-Redazione– Tragedia al ‘Rally Città di Torino’ dove un’auto in gara ha sbandato travolgendo un’intera famiglia fra gli spettatori: nell’impatto è morto un bambino di 6 anni.

Miracolosamente illeso il fratellino di 3 anni mentre i genitori sono stati ricoverati in ospedale ma non sono in pericolo di vita.

Genitori e figli si trovavano ai lati del tracciato, in una zona vietata agli spettatori e recintata, quando una delle auto in gara ha sbandato, sbattendo prima contro un muro e poi finendo contro la famiglia.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Venaria Reale che stanno compiendo tutti gli accertamenti.

Non si esclude l’ipotesi che il pilota possa aver avuto un malore.

Il Rally ‘Citta di Torino’ è stato definitivamente sospeso.