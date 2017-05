Un mondo che continua ad influenzare il nostro immaginario

Victoriana, viaggio tra passato e presente

– Elena Romanello – Romanzi, fumetti, serie televisive, film: l’epoca vittoriana, quell’universo solo all’apparenza conservatore, continua ad affascinare il nostro immaginario, sarà che forse in quel quasi secolo sono nate tante cose che fanno ancora parte del nostro mondo, a cominciare dai generi letterari, portati dalla nascita di un’editoria di massa e di consumo in cui trovarono spazio varie suggestioni, che sono durate fino ad oggi.

A quel mondo incomparabile e che continua a piacere è dedicato il saggio edito da Odoya, Victoriana Maschere e miti, demoni e dei del mondo vittoriano, scritto dall’esperto Franco Pezzini, già autore di vari approfondimenti sull’immaginario dei vampiri, che fu codificato nell’Ottocento partendo da antiche tradizioni popolare.

Il risultato è un saggio che porta in un mondo trascinante, esaminando il momento storico e culturale, non solo relativo alla finzione (nell’epoca vittoriana nacquero anche la moderna speculazione scientifica con Darwin, i sindacati, la lotta per i diritti e il femminismo moderno), e raccontando poi fascinazioni e omaggi di oggi.

L’era vittoriana ha portato fino ad oggi personaggi come Alice di Lewis Carroll, Sherlock Holmes, Dracula, Carmilla, il dottor Jekyll e Mister Hyde, Jane Eyre, i protagonisti di Charles Dickens, autore di romanzi sociali, ma anche di gialli e storie di fantasmi. Personaggi che continuano a vivere varie vite, entrati nell’immaginario di tutti.

Franco Pezzini non trascura poi altri aspetti del mondo vittoriano, come la cronaca nera, dominata dal cold case mai risolto di Jack lo squartatore, l’occultismo introdotto da Alesteir Crowley e dalla sua congrega, i pittori preraffaelliti, sospesi tra realismo e fiaba, protagonisti negli anni di varie mostre che li hanno resi popolarissimi.

Il tutto arriva fino ad oggi, con il successo di serie tv come Penny dreadful, che ha ripreso il romanzo ad effetto ottocentesco portandolo sullo schermo con uno stile riuscito, mescolando icone horror del passato a uno stile moderno.

Victoriana è incentrato sull’Inghilterra ma ci sono riferimenti anche ad altri Paesi e ai loro autori, con nomi come quello di Dumas, inventore del romanzo storico, o Salgari, che spaziò tra avventura e fantastico.

Un libro per chiunque sia cultore di quest’epoca affascinante, senza stereotipi, con rigore ma anche con gusto dell’intrattenimento, ma anche da leggere per chi magari ha scoperto il mondo vittoriano con i film di Alice al cinema o in tv con Penny dreadful e vuole scoprire tutto quello che c’è dietro.