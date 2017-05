Una piccola storia di Sicilia

Appunti per “Les Annales” di Gela

…” Che le cose siano così, non vuol dire che debbano andare così. Solo che quando si tratta di rimboccarsi le maniche ed incominciare a cambiare, vi è un prezzo da pagare. Ed è allora che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare...”…

-M.L.- Venticinque anni…oggi.

Guardando oggi questo mondo “cambiato”, magari passeggiando per gli ordinati vialetti fioriti dell’Aldilà, la sigaretta accesa, a braccetto, chissà cosa penserebbero di noi Paolo Borsellino (in ordine alfabetico, criterio d’uso, la “B” precede la “F”) e Giovanni Falcone. Chiamerebbero, forse, Tomasi di Lampedusa ed insieme, amaramente, senza spendere alcun commento a parole (tra siciliani, quasi sempre, è così che si discute la verità), con tenera contrizione, sorriderebbero, andando via “per un altro giro”, fino al prossimo 23 maggio e… chissà…?

Si inaugura con lo sprone di questo esempio e la speranza di quel “chissà”, l’avvio di una nuova avventura, un viaggio nell’anima dei Territori e delle loro Genti, che Articolotre avverte come una urgente ed incomprimibile, febbrile esigenza da onorare e con la quale misurarsi.

Orizzonte sempre nuovo cui l’avventura punta, non sarà solo la “cronaca” (che spesso, i fatti, stanno già, inermi, sotto gli occhi di molti), ma l’anelito di ritrovare “il senso” e la strada per un Futuro di sviluppo. Posto per posto, gente per Gente, ciascuno secondo la propria Identità.

Un viaggio che assume, quasi, la traccia delle iniziazioni degli adolescenti, lasciati bambini ad attraversare, di notte, da soli, i luoghi misteriosi dell’”error”, per perdersi nel grembo della foresta e fondersi con tutti i suoi suoni, gli odori, i sapori, le rocce, le piante, l’acqua, gli animali…le sue anime.

E lì, domata col coraggio la paura, tra quegli inattesi compagni, pian piano, iniziando a discernere sempre meglio nel folto, riconoscere e conoscere “ciò che è” e scoprire e ritrovare “chi si è”.

Alla fine della notte, in un nuovo Giorno, potrà, dunque, destarsi un Uomo e sorgere un Cavaliere.

Entro i set di vita dei luoghi, ci si impegnerà a guardare con occhi umili, puliti, disposti ad adattare la vista insieme alle anime del posto, pian piano, non lasciando che la consuetudine, la distrazione o altro, consegnino allo sguardo solo ciò che, immediatamente in luce, appare.

Così, immersi, con pazienza e costanza, con vigile empatia, si proverà a scoprire le concrete fattezze di un sito, ricercando nel folto, quello che “si mette in luce, e pian piano, si imparerà a discernere la concreta sostanza dei i suoi splendori e delle sue insidie, le sue potenzialità e le sue perniciose debolezze, le sue gioie e le sue tristezze, il suo miele ed il suo aceto, nascosti o palesi, ma sempre reali, slanciandosi, con cammino virtuoso, a traguardi possibili, fruttuosi e sostenibili.

E testimoniando sin da subito l’umile docilità agli schemi che la Vita, con sua alchemica ed arcana intelligenza, offre “ad ogni inizio dei giochi”, nel primo pomeriggio di un giovedì 18 maggio appena trascorso, ci ritroviamo …a Gela.

Una giornata con un cielo bello da entusiasmare, una temperatura tiepida quanto basta ed una mission che, per la verità, appare molto stimolante e gonfia di speranza e coraggio le vele di inizio del nostro viaggio: assistere ad una seduta del Consiglio comunale.

E certo ben meritato è l’entusiasmo, infatti, un Consiglio comunale incarna il volto della selezionata rappresentatività capillare di un luogo…il suo vero cuore o quello che, alla resa dei conti, si è scelto di far “pulsare”.

Esso è, invero, la sede cui convengono coloro i quali, propostisi come soggetti desiderosi di votarsi, con onesto sacrificio di sé, al servizio della Comunità locale ed impegnarsi, con devozione sincera e specchiata, ad essere più empaticamente vicini ed attenti alle esigenze delle esistenze dei suoi cittadini, la Gente del posto ha attribuito fiducia, munendoli del privilegio e della responsabilità di assisterla, guidarla, difenderla, nella gestione dei “grandi e piccoli sistemi” che governano la locale vita associata, presente e futura.

Già, inizio “di livello”, esaltante non solo perché Gela vanta origini e ruoli di prim’ordine nella storia del popolo siciliano e più ancora, dell’intera Civiltà mediterranea, ma anche perché, nel panorama economico- politico e sociale di questo evo moderno, il sito ha assunto posizioni di interesse strategico, partorendo una classe politica ed economica molto protagonista delle scelte di gestione, in ultima istanza, dei destini diuturni dei cittadini locali, isolani ed oltre.

Bene, puntando il cannocchiale su Gela nel presente, le cronache, i media, i fatti, univocamente, riportano che essa, dopo una lunga e perniciosissima serie di scelte scellerate e malvagie, si presenta oggi fiaccata e sfigurata nella sua antica grandezza.

Gela oggi, “a gran voce”, si propone quale Territorio cui rivolgere una attenzione adeguata alla strategicità che vanta e conseguentemente, pretende che su essa si addensi un interesse concreto, urgente che, non solo sia in grado di contrastare le numerose negatività che “le insidiano il calcagno”, umiliando, offendendo, violentando l’antica bellezza ma tanto più, altresì si renda effettivo ed affidabile veicolo di sviluppo e fecondità sostenibili, di serenità per i suoi figli e di speranza per le sue nuove generazioni.

In una parola, Gela pretende un “cambiamento” che “le renda il maltolto” e la adorni di un radioso futuro.

E quale più entusiasmante inizio di questo avremmo potuto augurarci, visto che, oltretutto, simili propositi non possono che sottendere lo sforzo senziente, lungimirante, coraggioso di una Collettività che, certamente, non potrà che scalpitare, impaziente a scattare non appena dovessero giungerle offerte di sostegno, inviti di collaborazione, proposte di un “comune fare”, per tentare insieme di guadagnare gli obiettivi prefissi?!!

Ed ove progettualità tendenti a soddisfare quelle esigenze di cambiamento dovessero addensarsi all’orizzonte di quella Comunità, certamente, la necessità, la voglia del cambiamento non potrà che spingere a compiere ogni sforzo per consentire, al più presto possibile, a quelle progettualità la possibilità di realizzarsi.

E certo, ancora, dove, con seria e rilevante concretezza, ve ne siano, si guarderebbe alle eventuali criticità con competenza, attenzione, costruttività.

E con quale gratitudine e lealtà, amicizia addirittura, certamente, quella Comunità guarderà coloro che dovessero accostarsi, specie con trasparenza, gratuità, lealtà, profilo ed accreditata competenza, a farle da compagno e baluardo nell’impresa comune, votata al cambiamento ed al recupero di una sana, dignitosa, feconda vita quotidiana, che sia in grado di aspirare, realmente, ad essere, a rimanere, a migliorare!

Nutrite tali, ragionevoli, premesse di buona fede, necessariamente, si dovrà concludere che nessuna sede più del locale Consiglio comunale potrà mostrarsi quale immediato testimone e “cartina al tornasole” di tali voti e desideri.

Ed il compiacimento si alza ancor più, constatando che la seduta odierna è stata convocata, proprio, per discutere di un affascinante Protocollo di partnership per la nascita di un organismo abile alla intrapresa di progetti di sviluppo.

Un Protocollo istitutivo, invero, abbiamo letto, che proponendosi “asciuttamente”, con i migliori degli auspici e schierando sodali di chiaro prestigio, non solo mira a consentire a Gela di realizzare le sue comprensibili aspirazioni, ma, addirittura, si candida a trasformare in vantaggi delle notorie negatività, particolarmente emergenti “in loco”, latrici di danni incalcolabili e divenuti oramai insostenibili per la Collettività.

Tanto, mettendo in campo azioni concretamente in grado di ben collocare Gela ed il suo Territorio nell’attuale panorama di competitività nei settori accreditati quali più promettenti e performanti, anche prospetticamente, in campo internazionale.

E sicuramente, per qui giungere costì, segno dell’operare virtuoso di una vigile classe dirigente, lungimirante, competente, spinta alla competitività, sanamente vivace e seriamente conseguente agli intenti invocati, l’Amministrazione locale ha gestito il mandato di affidamento attribuitole con sforzo umile e paziente, con seria intenzione di “fare per cambiare”.

Essa, infatti, evidentemente, per presentarsi oggi come preannunziato al Consiglio comunale e dunque, alla Comunità, ha condotto una meticolosa attività di acquisizione di dati, di individuazione dei temi di reale interesse, di vigile selezione di interlocutori, di serio e sobrio dialogo, di impegnata e trasparente costruzione, con l’aiuto di partners verificati come più accreditabili, di presupposti (come, d’altronde, di competenza) prudenziali e concretamente promettenti iniziative conducenti gli obiettivi assegnati.

Come testimoniato dai fatti, un agire svolto senza clamore, tenendosi lntani da ogni vacuo e piuttosto, pericoloso (ed “ anticipato” rispetto al raggiungimento di un sufficiente costrutto sostanziale)palcoscenico, che l’importanza, la delicatezza della materia, l’urgenza di soluzioni reali e la gravità delle condizioni del tempo attuale richiedono, specie quanto al profilo istituzionale, riservatezza, prudenza, leale serietà, impegno e sobrietà, assoluta fuga da ogni sottile e subdola tentazione di vanità alcuna, specie di consistenza…di piccolo cabotaggio.

Oggi, infine, in ossequio ai cardini ordinamentali del corretto agire della PA (economicità, efficienza, efficacia) e con rispettosa fedeltà al mandato civico, l’Amministrazione, potrà immaginarsi, affaticata ma soddisfatta dell’impegno profuso a servizio della Comunità rappresentata e grata del pregiato ed amichevole impegno donatole dai sodali dell’iniziativa intrapresa, rassegna, dunque, il lavoro svolto al sincero, leale e competente confronto con l’organismo consiliare.

E certamente, si immagina, quale entusiasmo e gratitudine il Consiglio non potrà che rivolgere nell’esame dell’iniziativa!

Coerentemente ai voti elettorali ed in stretta, oggettiva aderenza alla odierna condizione “sotto gli occhi di tutti” ed alle legittime speranze di una Gela così sofferente, con quale serietà e responsabilità, con quale competenza, con quale tensione costruttiva il Consiglio, certamente, valuterà le caratteristiche dell’iniziativa!.

Certo si feliciterà della meritevole individuazione e posizione di tali presupposti!

Come dovuto, con modi (e forme, ricoprendo la posizione di “ospitante” ) adeguati, di sicuro, non manchèrà di manifestare consapevole apprezzamento per le pregiate soggettività che hanno offerto a Gela (tra l’altro, del tutto gratuitamente) il loro competente contributo di tempo, attività, contatti.

Sicuramente, prima di tutto e con irrefrenabile e spontanea sorgente, il Consiglio rivolgerà le più adeguate e sincere offerte di sostegno e collaborazione fattiva affinchè i detti presupposti possano riuscire a guadagnare, prima possibile, risultati effettivi e di duratura, anzi di esponenziale, vis di un così agognato sviluppo per il Territorio e la sua Gente.

Beh, è giunta l’ora, inizia la seduta, facciamo silenzio ed accendiamo la nostra attenzione ad osservare, ad ascoltare…ah, c’è una videoregistrazione, che fortuna! Dovessimo perdere qualche battuta, dovessimo aver dubbi, dovessimo temere d’aver frainteso qualcosa, la moderna tecnologia soccorrerà con il suo incontestabile solco a tacitazione di ogni falsa traccia. Meno male.

La Presidente apre la seduta, annunzia la presenza degli ospiti e procede alle formalità di validazione dell’inizio dei lavori…insomma, qualcuno in aula c’è!

Anzi, si commenta che la partecipazione odierna, forse per il tema, forse per la già anticipata presenza, insieme a quella dei vertici dell’Amministrazione, anche di soggetti esterni, a confronto della media ordinaria della consistenza partecipativa e deliberativa consiliare, è abbastanza numerosa…comunque, il numero si forma.

Poi è la volta delle presentazioni dei rappresentanti dei soggetti che, con sobrio, garbato e competente profilo, hanno contribuito alla formazione delle prospettive di sviluppo a sostegno della Comunità gelese iconizzate nell’atto istitutivo di cui oggi si tratta.

Difficile, invero, specie a tratti, concentrarsi sulle presentazioni.

Ma no, i microfoni funzionano, solo che il brusio diffuso funziona da disorientante cornice sonora e la attenzione, maggiormente attratta da un intenso e serpeggiante atteggiamento di contemporaneo dialogo “inter organico” che, trasversalmente, interessa i banchi.

Ma sì, in fondo, si saranno ben documentati sull’ordine del giorno e certamente, i consiglieri staranno concertando tra loro l’ordine degli interventi con i quali sentono, evidentemente in modo appassionato, di dover dar voce alle più significative e selezionate opinioni “della Comunità gelese”, esposte in impeccabile rappresentanza della di lei dignità, del valore, della sua vera anima, insomma.

E tuttavia, risulta assai strano il frenetico andirivieni, tra i banchi e dentro e fuori dall’aula, di un consigliere, latore di un foglio (chissà recante quali dispacci urgenti da diramare, anche “di là dall’aula”), che, tra un vai ed un vieni, piuttosto che dedicare attenzione ai lavori, risulta, invece assai interessato a riconoscere e documentare ai suoi interlocutori, tra gli ospiti rappresentanti, la garbata e “asciuttamente competente” partecipazione di una figura già appartenuta al panorama politico siciliano e da tanto tempo oramai, ritiratasi a curare, piuttosto ed esclusivamente, i tanti altri suoi incarichi nel campo della cultura, della ricerca e della formazione.

Mah, chissà a quale scopo impegnarsi in una tale occupazione e con tale frenesia…

Ah, bene, iniziano i contributi dei consiglieri che hanno richiesto di intervenire.

Ma che succede? Frastornati, veniamo assaliti da una destabilizzante sorpresa, in quanto ben altre erano le aspettative da potersi nutrire, in buona fede, in base ai presupposti oggettivamente dati.

A dire il vero, spiacevole ed imbarazzante la sorpresa, tanto…da intenerire amaramente.

In modo pedissequamente aderente ad usate partiture già scritte da autori arcinoti, il climax parte piano per montare progressivamente e poi, ben preparato, tataaaaaaa! Il colpo di cannone!

E come, anche tra i meno competenti ed appassionati melomani, ben si riconosce (e ci si attende), ai controcanti soavi e composti sapientemente si lascia il solo ruolo di “pavimento sonoro”- elemento di contrasto, al fine di dare, piuttosto, miglior esaltazione agli acuti ed ai suoni che, ad arte, vengono scritti in partitura come provenienti da “fuori scena”.

Per tentare di riguardare l’accaduto con la maggior distanza possibile, al fine di rendere quanto più oggettivamente il clima ed i fatti occorsi, d’ora in poi, procederemo a raccontare “all’indietro”, al passato, proiettando la presenza della voce narrante già al futuro…e così…

Le “obiezioni” e le “argomentazioni” espresse per acconciare forme all’atteggiamento di “en guarde”, di negatività, di contrasto, di avversione, insomma, di “raus”che, prima di tutto, oltre ogni logica, ogni dovere ed opportunità, fuori da ogni obiettivo presupposto, fuori contesto, palesemente, è apparso il reale cuore dell’ “accoglienza” che dai banchi (chissà fuori?) si è stati così febbrilmente impazienti di manifestare nei confronti dell’iniziativa?

Beh, piegando ad umiltà la dignità e l’onestà dell’intelligenza ed in doveroso ossequio del dovere di “cronaca”…:

“ iniziamo male… la Regione non può mancare (ma chi l’ha mai esclusa?) e qui non se ne è tenuto conto”(forse la più acclamata tra le obiezioni, chissà come mai?);

la Regione non può mancare (ma chi l’ha mai esclusa?) e qui non se ne è tenuto conto”(forse la più acclamata tra le obiezioni, chissà come mai?); “ancora una volta l’amministrazione ci coinvolge a cose fatte (ma, nel frattempo, quali fattive iniziative di intervento a mitigazione- non si pretende certo a totale azzeramento- dei mali di Gela , da soli, gli organi locali hanno prodotto?), se avesse voluto veramente coinvolgerci, avrebbe dovuto nominare un tavolo permanente (sono stati anche proposti comitati, ora anche, in competizione, l’affiancamento di una o di un’altra delle commissioni consiliari già costituite, contendendosi tra loro “la competenza” a far da protagonista)”;

(ma, nel frattempo, quali fattive iniziative di intervento a mitigazione- non si pretende certo a , da soli, gli organi locali hanno prodotto?), se avesse voluto veramente coinvolgerci, avrebbe dovuto nominare un tavolo permanente (sono stati anche proposti comitati, ora anche, in competizione, l’affiancamento di una o di un’altra delle commissioni consiliari già costituite, contendendosi tra loro “la competenza” a far da protagonista)”; “aria fritta , solo dispense, qui ci sono venuti a leggere solo dispense universitarie”;

, solo dispense, qui ci sono venuti a leggere solo dispense universitarie”; “chiacchiere, nessuno ha parlato di quanti posti di lavoro darà “il progetto” (ma chi ha parlato, per il momento, di un progetto specifico?)”;

“niente, oggi non ci si presenta niente, io non ho sentito quante tonnellate di materiale servono per alimentare il progetto (ma qual è sto progetto?!);

“io ho assistito alla firma, da parte del “mio” Presidente, del Patto di Gela nel 2014, ma ancora oggi non vediamo niente”;

“l’amministrazione dovrebbe occuparsi della quotidianità di Gela, che ha tanti problemi, a partire dalle buche per strada e non concentrarsi su grandi progetti”;

“io non credo che si parli di biodiesel, ci dovrebbe essere una componente bio superiore alle previste percentuali per dirsi “bio” e nessuno ancora ce lo ha detto (ci sarà, forse, stato un disguido nella diramazione della documentazione informativa a corredo dell’ordine del giorno o la troppa foga che spesso accompagna la preoccupazione di “difendere delle posizioni”, purtroppo, talvolta non fa “vedere ciò che è scritto”? Non possiamo credere che possano darsi, ancora, altre alternative…).

Ed in questa appassionata teoria di “raus” variamente orchestrati che, sinuosa, si librava ormai ebbra e libera da ogni riferimento, ai più intellegibile, “per aura laquetata”, assai “pittoresco” si è distinto il rapsodico riferisi “en particullièr” di un consigliere…azzurro.

Sottintendendo costantemente l’esistenza di un non meglio specificato “progetto”(del vero, mai da alcuno dei protagonisti, ad oggi, considerata), egli, con subentrante agitazione, ha, dapprima, cavalcato il gelo e la, comprensibile, febbricitante speranza dei gelesi di ricevere (ma come, dove, a fronte di cosa, con quali presupposti,… da chi ?Etc, etc) opportunità (e non speranze o vacue e strumentali, ben cadenzate promesse) di lavoro, a vestimento del “raus” di cui era messo latore.

Successivamente, egli ha ritenuto di corroborare di ulteriore “competenza” quel “raus” , sfoggiando saperi agronomici che lo hanno indotto, alfine, a concludere, in bellezza, che: “contrariamente a quanto affermano i rappresentanti ospiti, l’utilizzo degli scarti dell’agricoltura per produrre carburante, in verità, impoverisce il terreno e danneggia l’ambiente” (che dire?).

Orbene, lo slancio appassionato cui si è progressivamente abbandonato il nostro azzurro “prence”, era, con pari cadenza, scandito da un suo continuo sporgersi oltre il recinto dei banchi (in verità, contegno assai originale per un prence, rappresentante l’Autorità), verso lo spazio assegnato alla partecipazione del pubblico.

Sulle poltrone del pubblico, in prima fila, stava seduta una composta annotatrice di “perle e suggerimenti” che il detto prence si preoccupava di fornire (evidentemente, sulla scorta di una già acquisita intimità, stante che, per lo più, “la fonte” riteneva di poter interloquire in stretto dialetto locale), “in esclusiva” e “secondo sunto autentico”.

E per soppesare la consistenza “sunto”, basterà dire che, non essendo il consigliere (!) evidentemente “in disponibilità” nemmeno l’informazione circa l’identità degli enti partners dell’iniziativa e preoccupato, piuttosto, di far risaltare la propria, autorevole, opinione negativa “sul progetto” (?),lo stesso liquidava sinteticamente il complessivo senso degli interventi di presentazione straniando del tutto ogni fattezza e non rimanendo in grado (rapito dal solo obiettivo della più assoluta contestazione “a tutti i costi”) nemmeno di riferire correttamente il nome dei rappresentanti presenti in aula (nomi pure più volte riferiti, presentati, menzionati anche nel solo corso dei lavori). Tant’è.

Ma, punta estrema del paradosso, “l’incidente”, assai poco edificante, in cui si è trasformata una espressione utilizzata dal rappresentante di uno dei partners dell’iniziativa, contro, o meglio, in aperta, franca, palmare, evidente ed obiettiva opposizione diametrale rispetto ai fatti per come verificatisi ed all’evidente senso della espressione stessa, per come utilizzata dal suo primo dicitore.

Come esposto, sempre riferendosi al “progetto” ed alle fattezze fantomatiche di esso che le disparate obiezioni mosse gli hanno costruito addosso (si ribadisce, di cui mai si è detto in aula da parte dei promotori dell’iniziativa, né si trova traccia alcuna negli atti a detta iniziativa relativi e diramati), con fare subentrante e senza troppa attenzione ad alcun “cerimoniale di Corte”, sin dall’inizio dei lavori, dai banchi è stata indirizzata una “pioggia a gragnola” di attacchi, insinuazioni, provocazioni, insomma, una pesantissima ed impenetrabile ostilità “tout court” all’iniziativa, all’amministrazione e più immeritatamente in assoluto, ed ai rappresentanti degli enti “ospiti”.

Bisogna ricordare che questi ultimi, dopo aver speso molto del proprio impegno, delle proprie competenze, dei propri contatti, del proprio tempo, delle proprie risorse, “ a buon pro” e del tutto gratuitamente, sforzandosi (senza averne alcun dovere istituzionale) di guadagnare, insieme, una concreta chance di “fare per poter sperare e costruire”, autonomamente, un possibile modello di futuro senza bisogno di clientele ed assistenzialismi di sorta, da ultimo, avevano affrontato, ancora una volta, il sacrificio di accantonare ogni altra attività per portarsi personalmente a Gela, “ospiti”.

Ora, questi, dapprima, hanno reagito “alla gragnola”, con spaesamento e stupore, credendo che ci fosse stato, evidentemente, qualche fraintendimento.

Continuando la gragnola, essi mostravano evidentemente di non comprendere come, dai presupposti dati, si fossero trovati “catapultati” a vivere una simile “inopinabile” realtà e basiti, hanno creduto che fosse opportuno impegnarsi in qualche timido chiarimento.

Perdurando la “candid camera” e vivendo un set ormai autosdoganatosi da freni, in cui si slanciavano senza argine concitate urla, attacchi senza alcun riferimento obiettivo, martellanti espressioni come “aria fritta”, “chiacchiere”, “tempo perso” ed alla via così, in mezzo ad un continuo migrare di consiglieri, da un banco all’altro e dentro e fuori l’aula, i poveri malcapitati “ospiti” hanno provato ad arginare, almeno,…la crescente foga.

E così, uno di essi, un “omone”, in verità, dotato di una imponente fisicità, di un tono stentoreo e di un portamento di vibrata fermezza, con pacata e rispettosa leggerezza, ha provato “a smorzare i toni”, riferendo, esplicitamente, un episodio già occorsogli allorquando egli si era insediato in quella che è poi divenuta la sede principale della sua attività.

La premessa che l’omone ha tenuto a ben chiaramente porre, è stata l’autodenunzia ad esser personalmente sempre stato un convinto assertore del metodo partecipativo che, come cardini d’ordine ed efficacia, vada di pari passo con la innegabile necessità, quale presupposto, della accurata predisposizione di strategie generali e prudenti ed armonici sodalizi, a valle, partorendo virtuosamente verificate progettualità specifiche conseguenti.

L’omone, poi, ha riferito, altrettanto chiaramente, che i suoi interlocutori “di un tempo”, in preda ad una incredulità, purtroppo, assai subdolamente disfattistica (antico peccato capitale che, specie in Sicilia, si è pagato con prezzi divenuti, ormai, insostenibili e che, ahinoi, ancora, nonostante tutto, resiste a coraggiosi, quasi “eroici” tentativi di vero cambiamento), lo accusavano di “parrascinu” (nel dialetto della località di cui riferiva l’omone, l’equivalente dell’ “aria fritta/ chiacchiere/ dispense universitarie” indirizzati dai banchi consiliari di Gela).

Il finale felice dell’aneddoto, pure esplicitamente espresso dall’omone, era che, messisi “a fare”, con costanza, impegno e tensione costruttiva, positiva, lealtà, competenza e buone partnership, i contestatori di un tempo, quasi tutti, si erano trasformati nei più accaniti e convinti, appassionati sostenitori delle molte iniziative di sviluppo che la leadership, di cui l’omone era espressione, era riuscita a portare in porto.

Dell’intero racconto dell’aneddoto, è assai incontrovertibile traccia nella operata registrazione dei lavori consiliari gelesi del 18 maggio u.s., ore pomeridiane.

Orbene, il racconto dell’aneddoto si verificò subito dopo l’intervento di un consigliere (ed ad argine della raggiunta intollerabilità dei relativi toni, assai “fuor di luogo”, da costui usati) che aveva, all’inizio dei lavori, professato il proprio “battesimo” d’aula, denunziando sin da subito, per la verità, una “verve” di fair play assai debole rispetto a quello che ci si dovrebbe attendere da un rappresentante consiliare.

Dunque, espostisi numerosi altri interventi dopo questa “strana coppia” di contributi, avendo trovato spazio tra essi anche la prudente e pacata autorevolezza dei vertici dell’amministrazione, la situazione era giunta ad un punto morto: una sterile e solo “malagitata” successione di “raus”.

Una successione, invero, da ultimo, neanche più intervallata dalla pacata esposizione di chiarimenti che, molto timidamente, gli “ospiti” ed i vertici dell’amministrazione avevano tentato di offrire.

In verità, a ripensarci, durante questa, non breve, successione, il veemente consigliere “neobattezzato”, aveva anche lui preso a confabulare di qua e di la ed a migrare da banco a banco e dentro e fuori l’aula.

Aveva, quel consigliere, dopo il suo veemente “contributo”, altre volte cercato il protagonismo della accordata parola, intervallandosi ai colleghi ed agli altri intervenienti.

Finchè, seguendo uno strano ed improvviso “impulso” di “cambio tempo” che si era propagato, da fuori a dentro il Consiglio, il mutato presidente del consesso, nuovamente, ricevette una richiesta di concessione di parola da parte del “neobattezzato”.

L’istanza era stata corredata da un laconico “motivi personali”. E nonostante la iniziale poca propensione a concedere, ancora una volta, la parola allo stesso consigliere, sorpresa da quella “misteriosa” ed assai peculiare motivazione, la Presidente si persuase a dare nuovamente a costui la parola.

Tataaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Il colpo di cannone.

A Palermo direbbero “la masculiata finale d’u Fistinu”, un forte botto improvviso ma, in verità, programmato dalla regia dello spettacolo, messo ben precisamente in conto dagli “habituè” ad un preciso momento del copione ed atteso ritualmente dalla folla.

Il neobattezzato, iniziando nuovamente con le invettive già usate, improvvisamente, iperbolicamente, proruppe in una enorme affermazione: “questi ospiti vengono qui ed offendono Gela!”.

Facendo veramente fatica a distinguere parole dalle urla (figurarsi concetti e per non dire di attinenti argomentazioni), abbiamo potuto cogliere, sopra ogni altra cosa, nitidamente, che, distorcendo diametralmente i fatti e con una “tempistica” veramente meritevole di riflessione attenta, il consigliere usava quella espressione, “parrascinu”, per asserire di esser stato, lui(?!), destinatario di una offesa da parte dell’omone.

Si è voluto costruire, con creatività neanche troppo preoccupata dell’evidenza a confutazione e nonostante qualche timido, timidissimo tentativo di alcuno, con il coinvolgimento della maggioranza dei presenti, un legame “vizioso”.

Il preteso legame si sarebbe dato tra il “suo” (del neobattezzato) intervento ”a difesa delle ragioni di Gela” (agito, in primis e con tono di crescente ostilità, con gli attacchi e le invettive “chiacchiere/ aria fritta/ dispense universitarie”) e “l’offesa” (odi odi!) di ricevere, lui, il neobattezzato, in contropartita “dall’ospite”, “l’appellativo”(con evidente, meglio, svelato “misunderstanding”) di parrascinu (anche impropriamente usando il termine quale aggettivo)!!!!

A quel punto, ritenendosi, per effetto “dell’offesa”, sdoganato da ogni indugio e self restraint (di ruoli, di forme, di concetto, di doveri, etc), il consigliere “offeso” si sfrenava in una violentissima serie di minacce, insinuazioni, incitazioni allo scontro personale. E le urla!

E per finire, il colpo di scena, l’uscita “divina”: “vutativillu vuiavutri!”(n.d.r. “votatevelo voi!”).

A seguire, una scena da Mosè che guida la sua gente a traversare il Mar Rosso.

Così, increduli, invero, alcuni, amaramente inteneriti, disgustati, divertiti, annoiati altri, abbiamo assistito alla chiusura dei lavori, senza alcuna votazione, per mancanza del numero legale.

Ora, impetrando la comprensione, la benevolenza, l’empatia, la pietas del Lettore che ci ha onorato sin qui della Sua attenzione e ringraziandolo sinceramente dal profondo dell’anima (chè, almeno ogni tanto, fare i conti con la propria anima è cosa buona e giusta …ed anche lungimirante) di questa sua vicinanza, la prima domanda di fondo di inizio viaggio è: perché tutto questo?

La seconda: a chi giova tutto questo?

La terza: usque quondam tutto questo?

Usciti dal Palazzo comunale, ci attendeva la fine di uno splendido tramonto, colori fluorescenti tra cielo e mare che testimoniano l’avvio dell’estate di questa Sicilia maga; un’aria frizzante ma non fresca, un’aria cheta, come se, in fondo, una voce rassicurasse l’anima: “un ti scantari, nenti succiriu, cà semu” (n.d.r. “non preoccuparti, non è successo nulla, siamo qui”).

Accesa una sigaretta, sull’onda di un lungo sospiro, gli occhi andavano allora, trascinati dall’eco soave di quella voce ad un cielo bello e terribile, disgraziatissimo…ma guarda, seconda stella a destra…si distinguevano quasi, delle sagome. Ma…ma si, erano loro…Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Tomasi di Lampedusa…a braccetto, la sigaretta accesa…quel sorriso teneramente amaro…si allontanavano…di spalle…chissà…

Non lasceremo il mozzone bruciacchiato di sfida a terra. Al prossimo giro.

Ca’ semu!