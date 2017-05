Under 35 tutti a Mantova: l’affitto è gratis

–Redazione- Un anno di affitto gratis per under 35 e giovani coppie.

E’ quanto prevede l’iniziativa promossa dal Comune di Mantova per ‘svecchiare’ la popolazione e convincere le nuove generazioni a trasferirsi in città. Il progetto ‘Bonus Housing 4 Young’ lanciato il 15 maggio prevede infatti l’erogazione di contributi “per la locazione di immobili sul libero mercato a canone concordato o a canone inferiore” all’interno del territorio del Comune di Mantova.

“Cinquanta singoli o coppie otterranno il contributo. Se funziona mettiamo la stessa somma ogni anno. Che dite?”, ha scritto sui social il sindaco della città Mattia Palazzi.

L’amministrazione ha messo a disposizione 200mila euro che saranno suddivisi in 50 contributi da 4mila euro ciascuno.

Ogni contributo verrà erogato al padrone di casa al momento della sottoscrizione del contratto d’affitto e dovrà essere restituito solo in parte dall’inquilino beneficiario: 1800 euro in dodici rate mensili da 150 euro.

Chi può partecipare?

I giovani fino ai 35 anni o le coppie composte da adulti che, insieme, non superano i 70 anni d’età che si renderanno disponibili a prestare almeno 50 ore di volontariato in un anno in un’associazione del quartiere in cui andranno a vivere.

C’è tempo fino al 31 luglio per presentare il modulo disponibile sul sito del Comune.