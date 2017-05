Vacanze low cost da sogno a Ibiza

-Redazione– Finalmente la bella stagione sta arrivando. Le scuole stanno per finire, i dipendenti iniziano a prendere le ferie e tra un mese anche gli universitari, riusciranno ad andare in vacanza per godersi qualche settimana di relax.

Tutti hanno aspettato questi mesi caldi, da trascorrere su una bella spiaggia a prendere il sole.

Unica domanda?

Avete già deciso dove? Avete deciso quante persone verranno con voi? Avete prenotato qualcosa, o vi ridurrete all’ultimo minuto? Tutte domande che scatenano il panico negli occhi delle persone che fino ad ora non hanno alcuna risposta. Niente paura.

Se siete alla ricerca di consigli e di suggerimenti che riescano ad unire qualità in termini di servizi e anche in termini di risparmio economico, le prossime parole vi torneranno utilissime senza alcun dubbio. Ad esempio, se avete voglia di andare all’estero, che ne pensate di un paradiso dal mare cristallino?

Come può essere Ibiza. Sul sito https://www.ibizalowcost.com/it potrete scoprire i tantissimi appartamenti a vostra disposizione, lungo le diverse località.

Volete un esempio? Aprendo il sito, potrete vedere la zona degli appartamenti a San Antonio disponibili compilando i dati iniziali. Inserite il vostro periodo di arrivo e di partenza, quante persone siete e vedrete che potrete scegliere tra moltissime soluzioni.

Si tratta per lo più di appartamenti in grado di ospitare anche numerosi gruppi di persone, se magari siete degli universitari che vogliono staccarsi totalmente dai libri e dalle dispense che li assillano. Potrete vedere che ogni casa è accompagnata da diverse fotografie che mostrano gli ambienti interni, i bagni e la capacità massima di ospitalità.

Tutti sono accompagnati anche da una bellissima piscina, nel caso in cui il mare non dovesse essere il massimo. Nel momento in cui avrete scelto la vostra soluzione, potrete richiedere stesso sul sito un preventivo, nel quale scriverete tutte le vostre esigenze, come ad esempio il budget e la zona di preferenza, così da avere nel minor tempo possibile la soluzione più consona alle vostre tasche.

Per chi non lo sapesse San Antonio è la seconda cittadina di Ibiza ed è uno dei posti migliori e noti per la movida notturna, per il beach volley, i negozi e gli intrattenimenti di vario genere, se magari siete alla ricerca di una vacanza dedita al relax, alla tranquillità e lontano dal frastuono e dallo stress.

Per gli amanti della cucina, che non rinunciano a mangiare bene neanche e giustamente, in vacanza, la zona di San Antonio, offre diversi ristoranti dalla cucina raffinata, con pietanze che derivano dalla cucina internazionale e adatta a tutti, merito delle diverse fasce di prezzo.

Questa località è perfetta sia per le famiglie e sia per i giovani che vogliono conoscere nuove persone e fare diverse esperienze. Tale zona è nota in particolar modo per la “striscia del tramonto”, che altro non è una selezione ineccepibile dei bar chill-out più noti di Ibiza, luogo particolarmente amato dai più giovani.

Se vi preoccupano le spese, ricordatevi della zona del porto turistico nel pieno centro di Ibiza. Beh, allora, cosa state aspettando?