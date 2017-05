–Maurizio Di Gioia– Una agiata coppia della Louisiana vuole avere a tutti i costi un figlio. Non essendo riuscita nel proprio intento nonostante i ripetuti e variegati tentativi, decide di affidarsi come ultima speranza a una madre surrogata selezionata tramite una apposita agenzia. Anna è la prescelta: una dolcissima ragazza che deve fare i conti con un fidanzato violento. Per questo motivo John e Laura decidono di ospitarla a casa loro fino alla nascita del bambino.

La nuova vita ricca di agiatezze e la felicità che la coppia dimostra non lasciano indifferente Anna che finirà per invaghirsi dell’uomo tanto da tentare di sedurlo nel tentativo di mettere su famiglia proprio con lui. John cerca di tenere sotto controllo la situazione ma dovrà presto fare i conti con un vortice di eventi sempre più incontrollabile che più niente sembra riuscire a fermare.

When the Bough Breaks è un thriller che presenta alcuni colpi di scena, non sempre del tutto inaspettati, che indirizzano verso l’apice conclusivo. Nonostante gli argomenti trattati, in primis quello della madre surrogata, offrano spunti di riflessione interessanti, il regista riesce a non cadere nell’inganno di farsi calcare la mano per palesare il proprio punto di vista sulla questione, scelta quanto mai azzeccata visto l’indirizzo preso dalla pellicola.

Il film è piacevole, senza particolari pretese, riuscendo perfettamente nel proprio intento di intrattenere lo spettatore durante la visione.

La versione del dvd che la Universal ha distribuito sul mercato italiano offre un buon reparto video affiancato da un audio in Dolby Digital 5.1. Per quanto riguarda i contenuti speciali tre sono gli extra presenti sul disco, ma a evidenziarsi sono soprattutto il commento di alcuni membri del cast durante il film e le scene eliminate o parzialmente tagliate.

Titolo: When the Bough Breaks

Distributore: Universal