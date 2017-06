Al Baghdadi è morto davvero? Mosca: “Ucciso da un nostro raid a maggio”

-Redazione- Sarebbe morto il 28 maggio, vicino a Raqqa, ucciso durante un raid il leader dell’Isis Ibrahim Abu-Bakr Al Baghdadi. Questo è quanto fa sapere il ministero della Difesa russo e citato dal sito online della tv del dicastero Zvezda: “Secondo le informazioni che si stanno verificando attraverso diversi canali”, nel sobborgo a sud di Raqqa “era presente anche il leader dell’Isis Ibrahim Abu-Bakr Al Baghdadi, che e’ stato eliminato inseguito al raid”.

Il leader dell’Isis, a quanto pare, era presente a una riunione dei capi del gruppo terroristico vicino a Raqqa e presa di mira dai jet militari russi. “In seguito ai bombardamenti dei Su-35 e dei Su-34 – riferisce il ministero della Difesa russo – sono stati uccisi comandanti di alto livello dei gruppi terroristici che facevano parte del cosiddetto Consiglio militare dell’Isis, nonché circa 30 comandanti di campo di medio rango e fino a 300 miliziani addetti alla loro sicurezza personale”. Il raid, spiegano dal dicastero, è avvenuto dopo che i russi avevano avuto conferma dai droni del luogo in cui si svolgeva il vertice. L’incontro sarebbe stato convocato per discutere un piano di uscita dei terroristi da Raqqa attraverso il “corridoio meridionale”.

Una notizia su cui però non c’è ancora assoluta certezza. “Per il momento io non ho la conferma al 100% di questa informazione”, ha affermato il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov riferendosi all’annuncio da parte del ministero della Difesa di Mosca della possibile uccisione di Al Baghdadi. “Tutti gli esempi di azioni simili per l’eliminazione di un leader dei gruppi terroristici – ha aggiunto Lavrov, citato da Ria Novosti – sono sempre stati presentati con parecchio entusiasmo, ma poi, lo si sa per esperienza, queste strutture hanno ripristinato la loro capacità combattiva. Continua per ora l’attività di queste strutture: dell’Isis, di al Qaida e delle sue numerose incarnazioni”.

Non è la prima volta che il leader del sedicente Stato islamico viene stato dato per morto. L’ultima notizia della “sua morte” risale all’11 giugno. In quel caso era stata la televisione di Stato siriana a riferire che il ‘Califfo’ era rimasto ucciso in un raid sulla città di Raqqa il giorno prima, e cioè il 10 giugno. La notizia della tv di Damasco non ha poi ricevuto altre conferme.

Intanto la Coalizione internazionale anti-Isis a guida Usa afferma di non poter confermare notizie della possibile uccisione del leader dello ‘Stato islamico’ Abu Bakr al Baghdadi in raid militari russi in Siria. In una email inviata all’Associated Press, il colonnello Ryan Dillon, portavoce della Coalizione, ha scritto: “Per il momento non possiamo confermare queste notizie”.

Anche l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus) solleva dei dubbi sulla ricostruzione della Russia sulla presunta uccisione di Al Baghdadi in un raid aereo nel nord della Siria. “Sembra che ai russi siano arrivate informazioni non accurate”, scrive sul profilo Facebook dell’Ondus il direttore Rami Abderrahman.