Brescia. Preside paga la gita scolastica all’alunno in cambio di sesso

-Redazione– Una storia dell’orrore che arriva dal placido Nord.

Da Brescia, per la precisione, dove sono 11 gli indagati – tutti uomini tra i 40 e i 66 anni -, coinvolti in un’inchiesta sulla prostituzione minorile. Tra loro, anche un preside di un istituto professionale del capoluogo il quale, in cambio del rapporto con uno studente diciassettenne – i fatti risalgono all’aprile 2014 – gli avrebbe pagato la quota di iscrizione alla gita di istruzione, pari a 130 euro.

Al preside, 54 anni, oltre al reato di prostituzione minorile viene contestato quello di violenza sessuale aggravata dal suo ruolo e dal fatto che gli episodi sarebbero avvenuti all’interno dell’istituto.

Dal 2013 alla fine del 2014, secondo gli inquirenti, avrebbe abusato per almeno due volte alla settimana del ragazzo, palpeggiandolo sulle parti intime.

Nei guai anche un 66enne, medico degli Spedali Civili di Brescia, al quale vengono contestati quattro rapporti sessuali pagati tra i 20 e i 30 euro. Nel corso delle perquisizioni nella sua abitazione sono stati rinvenuti otto filmati pedopornografici.

L’uomo è indagato, ma a piede libero perché il gip si è opposto all’arresto.