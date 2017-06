Cassazione, anche aragoste e astici soffrono. Tenerli vivi sotto ghiacchio è maltrattamento

-Redazione- Cucinarli vivi va bene, ma niente sofferenze prima di morire. Si parla di uno dei piatti più apprezzati e costosi della cucina, ovvero astici e aragoste. A costare caro, però, sarà la loro “ingiusta conservazione” a un ristoratore di Campi Bisenzio che teneva i crostacei immersi nel ghiaccio e con le chele legate. Un conto salato di 5mila euro, ovvero la sanzione, che è stata confermata da una sentenza della Cassazione all’uomo colpevole del reato di maltrattamenti. Una cosa, infatti, secondo i giudici è cucinarli quando sono ancora vivi, essendo questa una “consuetudine sociale”, altra cosa è invece conservarli in modo da arrecare “sofferenze causate dalla detenzione”.

“Non può essere considerata come una consuetudine socialmente apprezzata”, si legge nella sentenza della suprema Corte, detenere questa specie di animali “a temperature così rigide, tali da provocare sicure sofferenze” se ci sono “sistemi più costosi” per conservarli in maniera più rispettosa. Nessun maltrattamento invece è stato ravvisato nella loro cottura da vivi. Secondo la Cassazione, infatti, “la particolare modalità di cottura può essere considerata lecita in forza proprio del riconoscimento dell’uso comune”.

Oltre alla multa, il ristoratore dovrà anche un risarcimento danni alla Lav.