Clima, Trump cestina gli accordi di Parigi: l’indignazione di tutto il mondo

–Redazione– Il Presidente degli Usa Donald Trump si tira indietro: gli Stati Uniti non terranno più conto degli accordi sul clima che il suo predecessore, Barack Obama, firmò a Parigi nel 2015.

Questi, raggiunti con grande fatica, prevedevano un’emissione di gas serra pari a zero da raggiungere entro la seconda metà del XXI secolo. Bisognava, di fatto, tutelare il pianeta, a fronte del riscaldamento globale sempre più alto.

«L’accordo negoziato da Obama – ha però dichiarato Trump – impone target non realistici per gli Stati Uniti nella riduzione delle emissioni, consegnando invece a paesi quali la Cina un lasciapassare per anni».

La reazione di tutto il mondo non si è fatta attendere: Italia, Francia e Germania, tra i principali promotori dell’intesa di Parigi, hanno affidato a un comunicato congiunto la loro reazione: «Prendiamo nota con rammarico della decisione degli Stati Uniti. Riteniamo che l’accordo sul clima sia una pietra miliare nella cooperazione tra i nostri Paesi, sia irreversibile e non possa essere rinegoziato perché rappresenta uno strumento vitale per il nostro pianeta, la nostra società e la nostra economia. Noi continueremo a impegnarci nel rafforzare gli accordi di Parigi e incoraggeremo i nostri partner a contrastare i cambiamenti climatici».

Ora, però, oltre all’indignazione, vi è il timore, per un effetto domino. Gli accordi, infatti, vennero presi dopo un lunghissimo e durissimo dibattito, e dopo l’addio degli Usa si teme che altri paesi possano tirarsi fuori. Condannando la Terra.