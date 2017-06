Dopo la Grecia tocca all’Italia

-Giuseppe Barcellona– La storia ci insegna che i colpi di stato li realizzano i militari, nel nostro paese durante la guerra fredda diverse volte ci siamo andati vicini, il più celeberrimo è stato il Golpe dei forestali quello ordito dal Principe Borghese nel giorno dell’Immacolata 1970 con l’assistenza della C.I.A. ed il supporto di mafia ed organizzazioni terroristiche di estrema destra.

Nel terzo millennio è lecito introdurre il concetto di “Colpo di stato economico”, e senza dilungarsi nell’enucleazione di pensieri astratti prendiamo ad esempio il caso della Grecia.

Dei nostri dirimpettai sappiamo che era un paese in ascesa economica finchè un calo di fiducia degli investitori dopo una serie di downgrading delle principali agenzie di rating ha causato il crollo dell’economia, un vero e proprio attacco dell’alta finanza per impossessarsi della marina mercantile, degli aeroporti, delle strutture turistiche e di ogni altra attività produttiva del paese.

E’ la stessa tecnica che l’occidente ha utilizzato per schiavizzare i paesi del terzo mondo sottomettendoli all’imperialismo; oggi non è più l’occidente a produrre tale politica nei confronti di paesi terzi, ma una ristretta cerchia di persone (banche, multinazionali, organizzazioni) che in combutta tra di loro espletano queste azioni su singoli paesi anche quelli che una volta appartenevano all’occidente geografico.

Assistiamo ad una globalizzazione dell’imperialismo, non più identificabile con territori e nazioni specifiche ma con delle sovrastrutture internazionali che manipolano come pupazzi i leader delle singole nazioni lasciandogli poi delle responsabilità di facciata.

E’ quello che è successo in Grecia dove per anni l’establishment ha imposto uomini corrotti che hanno fatto indebitare il paese con spese folli in ogni settore.

Attenzione, è quello che sta accadendo in Italia, il debito pubblico aumenta sistematicamente, è una tecnica per consegnare il bel paese alle banche.

Sanità, armamenti, accoglienza; spese folli per vaccinare tutti, spese folli per ottemperare agli obblighi militari che la NATO (l’establishment) ci impone, spese folli per accogliere tutti e tutto.

Ma qual è il fine di tutto questo? Dove vogliono arrivare?

Se il paese si indebita saranno le banche a prestargli i soldi, gli interessi faranno lievitare questo debito e quando sarà abbastanza elevato in un fine settimana qualsiasi le agenzie di rating in un colpo solo ci declasseranno e poi sarà il solito copione, quello greco.

In Italia ci sono uomini politici legati a banche ed organizzazioni internazionali?

Si, da Monti in poi indistintamente tutti quelli che ci hanno governato ed allora è tutto chiaro, quando il vascello Italia starà affondando loro staranno sull’altra riva del fiume, non al servizio del paese che muore ma ai vertici degli avvoltoi banchieri che si prenderanno tutto.

Come in Grecia.