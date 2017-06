Emilio Fede. Nuova condanna a due anni e tre mesi per le false foto hot

-Redazione- L’ex direttore del Tg4 Emilio Fede è stato condannato a 2 anni e 3 mesi di reclusione per la vicenda dei falsi fotomontaggi «hot» che, secondo l’ accusa, avrebbe fatto confezionare per ricattare i vertici di Mediaset, quando venne licenziato nel 2012 e, in sostanza, per ottenere un accordo di uscita più vantaggioso.

Il pm aveva chiesto 4 anni e 9 mesi. È la seconda condanna in pochi giorni a carico del giornalista, al quale il 12 giugno sono stati inflitti 3 anni e mezzo per concorso in bancarotta.

Secondo l’accusa Fede avrebbe incaricato Gaetano Ferri, suo ex personal trainer, e ad altre due persone di «costruire» fotomontaggi falsi e compromettenti ai danni del direttore dell’informazione di Mediaset, Mauro Crippa e del presidente dell’azienda Fedele Confalonieri.

Attraverso una serie di «pressioni e minacce», è la tesi del pm, avrebbe costretto «Crippa, Confalonieri ma anche lo stesso Silvio Berlusconi» a fargli avere «un accordo più vantaggioso con una buonuscita di 820mila euro e un contratto di collaborazione di 3 anni».

Alle parti civili Confalonieri e Ferri è stato riconosciuto un risarcimento rispettivamente di 20mila e 2mila euro.