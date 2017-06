Gli animali della Mole

Il Museo del cinema di Torino è Bestiale

-Elena Romanello – Fino all’8 gennaio il Museo del cinema di Torino alla Mole Antonelliana ospita Bestiale! Animal film stars, un tributo a tutti gli animali che sono stati protagonisti e coprotagonisti di film di ieri e di oggi, ad Hollywood e non solo.

Si tratta di un progetto nato tempo fa e che ha contato su varie collaborazioni, tra cui quella con l’Academy of Motion Picture, con l’Associazione Humane che veglia che nei film nessun animale sia maltrattato o ucciso, ma anche con la LAV e l’ENPA, oltre che con la nuova manifestazione A tutta coda, che tornerà il 17 e 18 settembre all’Oval al Lingotto.

Gli animali, nostri compagni, amici ma anche antagonisti nella vita, sono presenti anche al cinema da sempre, in pellicole molto diverse, che spaziano da Francis il mulo parlante a War Horse, da Lo squalo a Babe, da Harry Potter a A spasso con Bob.

In mostra ci sono oltre 440 pezzi per raccontare questo rapporto, tra locandine, foto di scena, libri, gadget, sceneggiature e animatronics, i pupazzi elettronici (e la definizione è riduttiva) che sostituiscono gli animali reali nelle scene più pericolose e non solo.

Bestiale si sviluppa su due percorsi, la prima su cosa vuol dire essere un animale star e che relazione c’è tra l’icona sullo schermo e l’animale reale fuori dal set, mentre l’altra indaga su cosa vuol dire essere un animale attore.

Ogni spettatore ricorda un animale particolare che l’ha colpito: qui ce ne sono veramente tanti, Lassie, Rin tin tin, Hachiko, la leonessa Elsa di Nata libera, la gatta Tommasina, la scimmia Cita, la civetta Edvige di Harry Potter, la tigre di Vita di Pi, Belle di Belle e Sebastien il cui interprete Frippon ha fatto da padrino all’inaugurazione, l’orca Free Willy, e non mancano animali meno popolari, come serpenti e ragni, icone da sempre della paura, o i temibili uccelli dell’omonima pellicola di Hitchcock.

La mostra parte dalla grande scalinata di accesso, con foto di alcuni animali famosi con i loro compagni umani in vari film sulle vetrate interne, per poi presentare nell’Aula del Tempio la sezione su Cos’è un animale star?, con oggetti di scena usati da vari animali e non solo. Le altre sezioni sono nella cappella del Caffè Torino, con una selezione di foto soprattutto di grandi felini nei film, nella sezione sul cinema d’animazione con un tributo al film Striscia una zebra alla riscossa, e poi sulla rampa con varie aree tematiche, partendo da locandine e foto, per finire poi con uno spazio su giocattoli e gadget a tema animale, uno sul rapporto tra i divi di Hollywood e i loro animali e uno sulle associazioni animaliste che hanno contribuito alla mostra.

In parallelo alla mostra sono in programma iniziative e incontri, che verranno aggiornati man mano nel sito del Museo del cinema.

Bestiale è un’occasione quindi per guardare al cinema da una prospettiva diversa, ricordando storie che hanno appassionato, spaventato, commosso e divertito proprio grazie al perché c’erano loro, gli animali.