Il Controcanto di Ghino. La grande bellezza degli ultimi

-Ghino di Tacco- Beati paperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum caelorum. Beati i poveri nello spirito, perché loro é il regno dei cieli.

Così Cristo diceva ai suoi discepoli, seduto sulle pendici di un monte della Galilea.

Le dissertazioni sul vero significato di questa affermazione hanno connotato la maggior parte dei testi scritti ad opera della patristica dopo la morte del figlio di Dio.

Credo che la povertà di spirito possa essere declinato in questo modo: i poveri nello spirito sono coloro che conservano la propria umiltà originaria, e che con i propri sforzi quotidiani rinnovano ogni giorno quel senso di umanità ciao carità cristiana che dovrebbe accompagnare ogni uomo di fede. In un mondo ove si parla di tutti, calciatori, politici, comici, soubrette, sindacati e via discorrendo, sono proprio i pauperes spiritu ad essere dimenticati.

Mi voglio qui riferire a quelle centinaia di infermieri, operatori socio sanitari, medici che ogni singolo giorno, senza sosta, non con dedizione autentica e davvero con quella povertà di spirito propria di chi non ha bisogno di vantarsi, assistono i nostri cari nei pronto soccorso degli ospedali, nelle case di cura, a domicilio.

Loro, gli ultimi, dimenticati da tutti, forse perito da Dio, sono davvero l’exemplum del “cavaliere perfetto” , del lancillotto moderno che difende la propria camelot con forza, passione, dedizione, e speranza continua. Il nostro mondo, é noto, sta invecchiando. I pronto soccorso e o reparti dei nosocomi sono pieni di vecchi.

Ma una lancia va spezzata in favore di quella gioventù che, appena laureata in medicina o infermeria, o neo assunta come oss, si spacca la schiena negli ospedali per assistere le persone che vi si trovano.

Ogni giorno, questi giovani cavalieri si debbono relazione con il dolore, la paura altrui e propria, la morte, la speranza, e a volte con la sconfitta.

Loro sono la nostra “grande bellezza”.

A loro, grazie grazie grazie.