Il senatore grillino Airola negazionista: “1400 feriti? I dati di Torino sono farlocchi”

-Redazione– “Domani facciamo il punto, è sicuro che dopo aver chiamato vigili, prefettura e questura i dati riportati dai media sui presunti feriti a Torino sono farlocchi“.

Il senatore pentastellato Alberto Airola in un post su Facebook nega che a Torino ci siano stati centinaia e centinaia di feriti in piazza San Carlo durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. “Questo – aggiunge – per infangare il buon lavoro dell’amministrazione, di prefettura e questura”.

Al momento il bilancio è salito addirittura a 1400 feriti, di cui 8 codici rossi. “Ci siamo sforzati di non fare polemiche, anche se le domande da fare sono tante, tantissime. Ci siamo sforzati perché ci sono 1000 feriti, c’è un bambino grave in ospedale. Ci siamo sforzati, noi. Ma questo è un deputato torinese dei 5 stelle. Caro Airola, mi vergogno per te, se non ci riesci”, risponde sempre su Facebook Saverio Mazza, responsabile organizzativo del Pd di Torino.

“Quanto accaduto ieri, se sarà confermata l’ipotesi del cedimento di una ringhiera, è frutto di una tragica fatalità e non può essere certo una responsabilità del sindaco”, aggiunge il coordinatore di Forza Italia di Torino Davide Balena. “Invitiamo pertanto tutte le forze politiche ad unirsi nella vicinanza dei tifosi coinvolti da questo tragico evento e soprattutto alla famiglia del bimbo che ha riportato le ferite più gravi e chiediamo al sindaco di riflettere sulla necessità di rivedere l’organizzazione di eventi futuri alla luce della situazione internazionale in cui ci troviamo”.