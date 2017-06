Intervista a Frank Merenda: “Vendere fa schifo se non sai come farlo”

Una vera manna dal cielo per gli imprenditori italiani, considerando quanto sia difficile oggi acquisire nuovi clienti, specie quando non si hanno a disposizione budget stratosferici. Grazie a Frank Merenda è diventato possibile acquisire clienti senza spendere cifre esorbitanti, e fare marketing bene non è più solo “una roba da laureati” o “che fanno solo le grandi aziende”, ma una realtà possibile per tutti coloro che hanno voglia di imparare.

-F.R.- Imprenditore di successo in diversi settori, autore del manuale di vendita professionale più letto in Italia: “Vendere Fa Schifo (se non sai come farlo)”, autore de Linkiesta e conduttore del programma televisivo su Mediaset interamente dedicato al business “Adesso il capo sono io”.

Il suo tour “Acquisire clienti fa schifo! Tour” che si è appena concluso, ha raccolto circa 8000 spettatori sulle 13 tappe che hanno toccato i maggiori capoluoghi italiani.

Moltissimi sono gli imprenditori, i commercianti e i professionisti che grazie alle informazioni apprese durante gli eventi organizzati da Frank Merenda e dal suo staff, hanno ottenuto risultati straordinari in termini di crescita dei clienti e del fatturato.

Grazie a lui, a fine giugno, ben 700 imprenditori italiani viaggeranno verso Vienna, per partecipare al summit annuale sul marketing professionale: Marketing Merenda TITANS.

Il summit si terrà dal 26 al 29 giugno, e vedrà impegnati sul palco, oltre a Frank Merenda, personaggi illustri del mondo del marketing come Jay Abraham, il consulente di Marketing Strategico più pagato al mondo e Dan Kennedy, il Re del direct marketing, per la prima volta in assoluto insieme in Europa.

Oltre alla sua spiccata competenza nel settore marketing e vendite, è il suo modo di comunicare semplice, esaustivo e terribilmente ROCK, ad averlo reso celebre. La sua rubrica sul giornale Linkiesta si chiama proprio Rock Marketing.

Il suo punto di forza è infatti il modo che ha di spiegare concetti apparentemente difficili, rendendoli freschi, intuitivi, in modo da facilitare l’applicazione delle strategie avanzate che lui stesso insegna. Insomma, questo Frank Merenda spiega il marketing proprio in maniera ROCK, altro che università.

In pochi anni hai saputo creare un seguito di migliaia di persone, soprattutto sul web dove sei seguito da più di 200 mila follower. Per chi è sempre iper-connesso quanto è difficile riuscire a “staccare la spina” per ricaricarsi? Tu ci riesce? come?

“Ammetto che staccare la spina per me non è facile, ma non perché non possa farlo, è che la gioia che provo nel confrontarmi in continuazione con i miei studenti non ha eguali. Non c’è niente che mi ricarichi di più le batterie del ricevere messaggi di allievi che mi annunciano degli aumenti di fatturato vertiginosi. Ma capisco che non sia così per tutti e che per alcuni sia importante staccarsi dal lavoro e prendersi delle meritatissime ferie. Ma al 90% degli imprenditori succede che, una volta che l’aereo è atterrato e il telefono è stato riacceso, questo si mette a squillare senza sosta per le chiamate che arrivano dai clienti e dai dipendenti che hanno bisogno di aiuto. E questo non è essere in vacanza, è gestire l’azienda in un posto diverso. Per riuscire a staccare davvero la spina bisogna farsi solo due domande: “La mia azienda acquisisce clienti anche senza di me? E i miei dipendenti sono in grado di gestirli anche se io non ci sono?”. Se la risposta anche a solo una delle due è “no”, allora hai una grossa catena alla caviglia che non solo ti impedirà di staccarti dal telefono per tutta la vacanza, ma appesantirà anche i tuoi dipendenti e i tuoi familiari. E’ per la mancanza di un sistema di marketing automatizzato se le aziende sono costrette a fare tagli al personale e a chiedere a chi rimane di fare straordinari su straordinari. Ma questo a dove può portare se non ad un aumento dei casi di SLL (stress lavoro-correlato)? Se non si inizia a creare un sistema di marketing che riesca a portare clienti in automatico, si rischia di finire tutti, imprenditore compreso, in quel 22% crescente di lavoratori che soffrono di SLL! E se si è in quel 22% non sarà possibile rilassarsi per davvero in vacanza, perché la mente sarà costantemente rivolta alla quantità di lavoro che si sta accumulando per via della nostra assenza. Bisogna sempre ricordarsi che noi possiamo andare in ferie, ma l’azienda no. Per questo un sistema di marketing e di delega efficace sono indispensabili per poter dormire sonni tranquilli”.

Quali sono le potenzialità del web per quanto riguarda le imprese?

“Le potenzialità che offre il web sono infinite ma solo per chi è in grado di comprendere l’utilizzo di questi strumenti. Se devo essere sincero vedo tanto entusiasmo attorno alle nuove tecnologie ed altrettanta disinformazione e poca consapevolezza. Purtroppo anche da parte di chi si fa promotore e divulgatore di tali strumenti. La cosa fantastica del web, specialmente in Italia in cui non c’è altro modo di farlo, è quella di profilare il comportamento delle persone in modo tale da poter offrire il nostro prodotto solo a chi è interessato, o a chi comunque siamo certi possa servire. Questo evita una dispersione enorme di risorse e permette di misurare e massimizzare i risultati. Per capirci, per la prima volta gli imprenditori hanno la possibilità di capire che ritorno hanno dal loro investimento in pubblicità, mentre fino a questo momento li hanno sempre considerati “soldi buttati” proprio per l’impossibilità di tracciarne i risultati. E’ una rivoluzione pazzesca per chi è in grado di comprenderla. Noi nel nostro piccolo stiamo cercando di spargere il verbo il più possibile”.