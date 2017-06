Ius soli, spintoni e proteste in Senato contro accelarazione del ddl

-Redazione- Proteste con spintoni al Senato dove si accelera sullo ius soli. Le proteste più forti arrivano dalla Lega, tanto che il Presidente Pietro Grasso è costretto a espellere un senatore del Carroccio (scelta poi revocata) e a far portare fuori dall’Aula il capogruppo Centinaio. E c’è chi, è costretto perfino a ricorrere in infermeria: si tratta della ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli che è stata addirittura spintonata.

L’Assemblea ha detto sì all’inversione dell’ordine del giorno dei lavori e incardinato lo ius soli prima del voto sulle pregiudiziali di costituzionalità del decreto vaccini.

A questo punto partono le proteste dei senatori della Lega contro la decisione l’incardinamento del ddl sullo ius soli in Aula, tanto da arrivare verso i banchi del governo con un cartello con la scritta “No allo Ius soli”. Davanti a questa scena, il presidente del Senato Pietro Grasso espelle dall’emiciclo Raffaele Volpi, mentre il capogruppo Gianmarco Centinaio – che si è seduto accanto alla ministra Fedeli – viene allontanato di peso dai commessi.

Nonostante la decisione di Grasso di espellere il leghista Raffaele Volpi per la protesta inscenata contro lo ius soli, questi non è uscito dall’emiciclo. Comportamento che a norma di Regolamento avrebbe comportato la sospensione della seduta. Per evitare però lo stop dei lavori, Grasso ha optato per la revoca dell’espulsione del senatore Volpi chiamandolo comunque a rispondere “nelle sedi competenti” per l’accaduto.

“Un precedente così neanche l’arbitro Moreno!”, è stato il commento di Calderoli. “Quando i giocatori si arrivano a nascondere l’arbitro deve comportarsi come può…”, ha quindi risposto Grasso.

Come detto la ministra della Scuola Valeria Fedeli è stata medicata nell’infermeria del Senato. Secondo i racconti di alcuni esponenti Dem presenti nell’emiciclo, la Fedeli si trovava ai banchi del governo quando i senatori della Lega sono arrivati di corsa “con i cartelloni e l’hanno spinta contro lo stesso tavolo e le sedie”. Alla ministra sarebbero stati messi dei cerotti e somministrati degli antidolorifici. “Sto bene – ha fatto sapere la stessa Fedeli in un suo twitt – grazie a tutte e a tutti. Non saranno i tentativi di sopraffazione a fermare una battaglia di civiltà come lo IusSoli”.