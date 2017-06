La storia. La piccola Abbey sceglie la bara per il suo funerale, poi il miracolo

-L.M.- Abbey Furco è una bambina americana, ha scoperto di soffrire di una grave forma di leucemia nel 2011, quando aveva solo 4 anni.

A quanto riporta People, i medici le avevano diagnosticato solo il 20% di possibilità di sopravvivenza.

E la vita di Abbey è trascorsa tra stanze di ospedale, cure aggressive e debilitanti, trapianti di midollo e cicli di chemioterapia e radioterapia.

La madre Patty racconta “Abbiamo fatto in modo che stesse sempre con noi perchè sapevamo che potevamo perderla in qualsiasi momento”.

“Abbiamo passato molti momenti difficili, -prosegue- ogni volta non sapevamo se ce l’avremmo fatta. Ha avuto così tante infezioni che hanno messo in pericolo la sua vita, ogni volta. Tutto quello che potevamo fare era guardarla mentre lottava per la sua vita”.

Ad un certo punto le cure sembravano aver acceso in filo di speranza e per quasi un anno Abbey aveva vissuto come una qualsiasi bimba della sua età, andando a scuola e giocando a football con i suoi amichetti.

Poi la mazzata, la bestia era tornata, più feroce e aggressiva che mai, costringendo Abbey a letto per mesi, fino ad un altro trapianto di midollo, ancora una volta con esito sfavorevole: rigettato dopo 15 giorni.

Non c’erano più speranze, i medici decisero di dimettere Abbey per consentirle di trascorrere gli ultimi giorni della sua vita con i familiari, circondata solo dal loro affetto.

Insieme alla piccola decisero di organizzare i funerali. Abbey partecipò alla scelta della bara, dei fiori e delle musiche per la cerimonia, fino a quando dopo qualche giorno si assopì profondamente.

La famiglia, sconvolta dal dolore, le diede l’addio piangendo ed abbracciandola per l’ultima volta, ma accadde qualcosa di sconvolgente.

La piccola aprì gli occhi e disse decisa “Ho ancora tanto da vivere”.

Abbey cominciò a migliorare, dopo pochi giorni si alzò dal lette e riprese a camminare, senza alcun intervento farmacologico.

Oggi la bimba è in remissione, la madre incredula dice “ L’abbiamo vista morire e poi ritornare da noi. Ora stiamo organizzando il suo futuro”.