Morbillo, quasi 3mila i contagi nei primi sei mesi dell’anno

-Redazione- Aumentano i casi di morbillo nel nostro Paese. A dirlo sono i dati contenuti nel 12/mo bollettino settimanale (5-11 giugno) a cura di ministero della Salute e Istituto superiore della sanità (ISS), nato per monitorare l’epidemia di morbillo in corso nel nostro Paese. Ed eccoli i numeri: sono quasi 3.000 i casi di morbillo registrati dall’inizio 2017, ovvero in meno di 6 mesi. Di questi 180 hanno riguardato neonati sotto l’anno di vita.

Nonostante i casi in aumento, il trend dei contagi è decrescente visto l’arrivo dell’estate. Occorre ricordare però che i tutto il 2016 i contagi erano stati 844. Solo nel mese di maggio dello scorso anno i casi erano stati 82, a maggio 2017 invece cinque volte tanto, ben 565. Lazio, Toscana, Lombardia e Piemonte risultano le regioni maggiormente colpite dall’epidemia.

Ci sono altre informazioni che emergono dallo studio: rispetto ai 2.988 del 2017, nei mesi di riferimento, l’età media è di 27 anni; l’89% non era stato vaccinato; il 6% aveva ricevuto una sola dose di vaccino (non sufficiente ad assicurare copertura); il 35% ha avuto almeno una complicanza; il 40% è stato ricoverato; il 15% si è recato in pronto soccorso.

Le complicanze che sono state riscontrate più di frequente sono state diarrea, stomatite, congiuntivite, polmonite, epatite e insufficienza respiratoria. Infine 237 sono stati i casi registrati tra gli operatori sanitari.