Multa miliardaria per Google dall’Antitrust Ue

-Redazione- Multa miliardaria. È quanto potrebbe dover pagare Google a causa di una sanzione, da un miliardo di euro, dell’Antitrust della Commissione europea. Secondo la notizia diffusa dal Financial Times, i funzionari dell’Ue dovrebbero annunciare l’ammenda nelle prossime settimane dopo i casi di abuso di posizione dominante nel mercato collegati al servizio Google Shopping.

“Come d’abitudine, non commentiamo sulle indagini in corso, né forniamo informazioni sui tempi” ha riferito un portavoce della Commissione Ue in merito alle indiscrezioni del Financial Times sulla multa a Google. Quello contro il gigante Mountain View è il terzo caso aperto dall’Antitrust Ue oltre a quello di Android e di AdSense.

Le tre indagini sono separate tra loro e quindi anche la loro chiusura è indipendente e non pregiudica l’esito delle altre. Non è comunque pratica comune per l’Antitrust Ue applicare i tetti massimi previsti per le multe, pari al 10% del giro di affari annuo della società incriminata relativo all’anno precedente.