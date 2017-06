‘Ndrangheta, arrestato il boss latitante Giuseppe Giorgi

– Redazione – Lo cercavano dal 1994 e il suo nome era nell’elenco dei cinque latitanti più pericolosi d’Italia. Giuseppe Giorgi, 56 anni, detto “u capra” e ritenuto elemento di vertice della cosca Romeo alias “Staccu” è stato arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno arrestato bloccandolo a San Luca, nella sua abitazione.

Il blitz che ha portato al suo arrestato è avvenuto oggi, poco dopo le 8, ed è stato portato a termine dai carabinieri del Reparto operativo di Reggio Calabria insieme a quelli dello Squadrone Cacciatori Calabria. Giorgi è stato trovato in un rifugio ricavato sopra il camino della sua abitazione a San Luca.

La cosca Romeo, di cui farebbe parte, opera prevalentemente a San Luca con ramificazioni in tutta la provincia e in altre in ambito nazionale e internazionale. Considerato un latitante di massima pericolosità, il suo nome era stato inserito nel programma speciale di ricerca. Nei suoi confronti era stato emesso un ordine di carcerazione a seguito della condanna.

“Bravi, mi avete preso“. Con queste parole, Giuseppe Giorgi si è rivolto ai carabinieri che lo hanno arrestato dopo averlo scovato nel rifugio di casa sua. L’uomo, subito dopo essere uscito, ha anche cercato di tranquillizzare le due figlie, di 26 di 24 anni, che si sono lasciate andare a scene di disperazione. “Si sapeva – ha detto Giorgi alle figlie – che prima o poi doveva finire”.

Giorgi deve scontare una condanna a 28 anni e 9 mesi per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.