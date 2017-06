Novara. Avviso al cimitero di Lumellogno “Mancano i loculi si prega di non morire”

-Redazione- I posti al cimitero sono esauriti?

Allora i cittadini fanno lo “sciopero della morte“.

La curiosa vicenda si svolge a Lumellogno, dove negli ultimi giorni sono apparsi dei cartelli che recitano: “Avviso alla popolazione di Lumellogno: preso atto che i loculi del cimitero comunale sono esauriti, si invitano i residenti a non morire in attesa che l’amministrazione comunale si attivi alla loro costruzione” firmato “il vosto buon padre creatore”.

“Si tratta di una provocazione – spiega l’ex presidente di quartiere Carlo Migliavacca – per sollevare l’attenzione su un problema serio”.

Già, perché a Lumellogno i loculi sono ormai esauriti: rimangono solo le sepolture in terra e la zona per le cremazioni.

Il Comune di Novara fa sapere che i posti nei cimiteri comunali ci sono a Novara, Pernate e Olengo, quindi non c’è alcuna emergenza.

“Non sarebbe più opportuno che i ‘cittadini’ residenti a Novara rimangano nel loro cimitero urbano e i “paesani” di Lumellogno abbiano la possibilità di rimanere a casa propria? – replica Migliavacca – Come possono fare i nostri anziani per andare a fare visita ai loro congiunti defunti?”. In attesa di una risposta a queste domande i residenti di Lumellogno possono seguire il consiglio sul cartello, per evitare problemi.