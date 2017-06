Ordine dei medici di Padova, radiato medico antichemio

-Redazione- È stato radiato dall’Ordine dei medici di Padova Paolo Rossaro, il medico di famiglia condannato in Cassazione a un anno e sei mesi con la sospensione della pena per omicidio colposo, in relazione alla morte di Cristian Trevisan. L’uomo, un camionista vicentino, era morto nel 2007 per un linfoma di Hodgkin perché non curato con la chemioterapia ma gli venivano prescritti vitamina C e integratori.

Il provvedimento di Padova, segue di qualche settimana quello dell’Ordine dei medici di Treviso che ha radiato un altro medico: Roberto Gava, cardiologo e farmacologo accusato di essere un antivaccinista.

La commissione disciplinare sarà chiamata a breve a giudicare anche Claudio Sauro, medico di famiglia finito sotto procedimento perché autore della “chemioterapia naturale”.

“È il Medioevo scientifico – ha commentato Rossaro – siamo tornati alla caccia alle streghe, si processano le idee”.

Secondo l’Ordine dei medici, oggi il linfoma di Hodgkin ha un tasso di guarigione del 95%. Se fosse stato trattato con la chemioterapia, il camionista vicentino si sarebbe potuto salvare.