Puglia. La candidata pentastellata su Facebook: “Ma quanto fanno schifo i negri?”

–Redazione– E’ bufera, sulla candidata del Movimento 5 Stelle Antonella Di Nunno, candidata a Canosa, in Puglia.

La giovane, come denunciato dall’esponente Pd Anna Rita Leonardi, avrebbe infatti, sui social, espresso posizioni razziste. La Leonardi ha pubblicato anche lo stamp della conversazione, avvenuta su facebook, in cui la Di Nunno domandava: “Ma quanto fanno schifo i negri?”

Qualche utente le ha risposto, e lei ha rincarato: “Stupidi, incapaci di mettersi d’accordo e costituire un’identità nazionale, vivono in capanne di paglia e merda, ridicoli quando provano a vestirsi all’occidentale, le negre sono grezze, urlano quando parlano al telefono, cucinano il pesce senza pulirlo, puzzano di negro. Non è essere razzisti, sono dati di fatto”.

A fronte di un commento simile, subito è scattata la polemica e la donna si è vista costretta a cancellare il proprio account.

Nel frattempo, il M5s si è dissociato: ” In riferimento alla diffusione di contenuti denigratori e offensivi attribuiti ad una nostra candidata, il Movimento 5 Stelle di Canosa si dissocia dal contenuto di tali diffamanti e calunniose affermazioni che non rappresentano in alcun modo i valori ampiamente condivisi dalla stessa lista e dal Movimento 5 Stelle”.

Specificano però: “La diretta interessata disconosce quanto riportato nei messaggi a lei attribuiti e pertanto si accinge a denunciare alla Procura della Repubblica quanti hanno contribuito alla diffusione di tali contenuti, ledendo l’onore il decoro e la reputazione della stessa.”

“Allo stesso tempo”, si conclude, “al fine di tutelare l’immagine e il decoro della lista civica del MoVimento 5 Stelle e del gruppo di Canosa, la diretta interessata si è autosospesa dal gruppo del M5S Canosa consegnando nelle mani del candidato sindaco la relativa dichiarazione.”