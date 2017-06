“Puzza troppo”: ragazzo nero allontanato dallo scompartimento del treno

–Redazione– Un ragazzo di colore è stato allontanato da uno scompartimento del treno Roma-Napoli a causa dell’ “odore sgradevole” che i passeggeri lamentavano.

A darne notizia, il Messaggero, secondo cui i passeggeri avevano abbandonato i posti a sedere del vagone, proprio a causa del presunto cattivo odore avvertito e avevano chiesto al controllore delle informazioni sul comportamento da tenere.

Il controllare, avvicinatosi all’uomo, ha constatato che viaggiava senza biglietto. Per questo, non potendo il treno far fermate intermedie, è stato “relegato” nel passaggio tra due vagoni, in modo da permettere agli altri passeggeri di potersi sedere negli scompartimenti.