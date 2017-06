Rino Gaetano, 36 anni fa il cantautore moriva in un incidente

-Redazione- Era la notte del 2 giugno del 1981 quando in un incidente stradale su via Nomentana a Roma moriva a soli 31 il giovane cantautore Rino Gaetano. Una morte che i giornali dell’epoca paragonarono a quella di un altro cantante Fred Buscaglione.

La sua morte mise fine al talento straordinario e non convenzionale di un giovane cantautore che di certo avrebbe dato ancora molto alla musica.

Nato a Crotone il 29 ottobre del 1950, si trasferisce a Roma a dieci anni con i suoi genitori. La sua fu una carriera non facile, soprattutto per via della sua personalità che si scontrava spesso con l’ambiente musicale italiano d’allora che aveva da poco accettato l’ingresso dei ma era restia a nei confronti di cantanti difficili da etichettare. E Rino Gaetano era veramente difficile da etichettare, con un talento straordinario, i suoi testi spesso erano carichi di un umorismo sottile e difficile da capire al primo ascolto, anticonformista e che si distaccava anche come presenza sul palcoscenico dai suoi colleghi cantanti con il suo fare declamatorio nonché fortemente ideologizzato

La conquista delle classifiche e il favore del grande pubblico non furono facili da raggiungere. dopo un inizio non facilissimo.

Nel giorno della ricorrenza dell’Anniversario della Repubblica, il 2 giugno, non si può non citare uno dei suoi brani più famosi e amati: Aida Ma sono tantissime le sue canzoni che ancora oggi ritrovano vita nei video di YouTube, da Ma il cielo è sempre più blu, a Gianna, Ahi Maria, Mio fratello è figlio unico, fino al remake di una canzone di Riccardo Cocciante, A mano a mano colonna sonora del film di Ferzan Ozpetek, Allacciate le cinture del 2014.

Stasera per ricordare Rino Gaetano la sua musica e il suo impegno sociale a Roma, in piazza Sempione, con inizio alle 20 (ingresso gratuito) si svolgerà la VII edizione del Rino Gaetano day.