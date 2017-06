Roaming, da oggi in Europa si parla e naviga con la propria tariffa

-Redazione- Da oggi per chi viaggia in Europa sarà solo un lontano ricordo tare attenti alle tariffe, con salasso, degli operatori telefonici. A partire dalla mezzanotte grazie a ‘Roaming Like at Home’, ovvero la regolamentazione che mette la parola fine ai costi aggiuntivi applicati al roaming (chiamate, sms e connessione dati all’estero) dentro i confini dell’Unione Europea, si può dire addio al vecchio odiato roaming internazionale. Finisce così lo stress di chi doveva aspettare minuti e minuti prima di poter caricare e visualizzare sul proprio smartphone il social preferito. Per non parlare della FOMO (Fear Of Missing Out) cioè la paura di rimanere disconnessi che può essere definitivamente archiviata.

I viaggiatori italiani 3.0 diretti in Europa potranno rimanere connessi e comunicare “come a casa”: accedere alle applicazioni preferite, condividere le proprie esperienze, le foto e i pensieri sui social, mantenere l’aggiornamento costante alle news e chiamare a casa senza preoccuparsi di costi extra.

Esistono però dei limiti imposti dalla regolamentazione. Per evitare brutte sorprese la soluzione c’è, basta collegarsi al sito ufficiale dell’UE per accedere a tutta una serie di informazioni e a un’utile guida con domande frequenti: http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/telecoms-internet/mobile-roaming-costs/index_it.htm.

Ecco alcuni esempi:

Le tariffe fisse resteranno invariate all’estero per un periodo non superiore ai 4 mesi di permanenza in un altro paese europeo;

Si può chiamare, mandare SMS e ricevere chiamate da un Paese europeo all’Italia ma attenzione al contrario: le chiamate dall’Italia verso l’estero non sono considerate roaming;

Ricordarsi che esistono le zone franche: sono extra UE tutte quelle zone tra confini internazionali come quando si è in volo o in crociera.