Se lo Stato lo lascerà morire in catene Riina diventerà un martire

-Carmelo Musumeci– Mi hanno chiesto cosa penso della notizia dell’eventuale scarcerazione per motivi di salute di Salvatore Riina. Di solito cerco di dire quello che penso e cerco di pensare quello che dico.

E ho risposto in questo modo:

Credo che quando ti accorgi che i tuoi governanti sono più vendicativi di te e in nome della sicurezza violano le loro stesse leggi, finisci per non provare alcun senso di colpa per i reati che hai commesso.

Penso che il caso di Riina (come fu quello di Provenzano) sia un caso politico e sono convinto che con la sua morte alcuni uomini potenti tireranno un sospiro di sollievo perché si porterà nell’aldilà i loro segreti.

Probabilmente,certi professionisti dell’antimafia ci rimarranno male, loro che lottano contro la mafia per nascondere di essere “culturalmente” mafiosi.

Infatti, non potranno più cavalcare l’onda dell’emergenza criminalità organizzata.

Credo che le peggiori ingiustizie spesso le facciano i “buoni” con la scusa di fare giustizia. Vedrai che qualche politico, in cerca di consenso elettorale, o qualche altro personaggio pur di fare carriera, s’inventerà qualcosa e, pur di mantenere il regime del carcere duro del 41 bis, dirà che Riina, anche da morto,potrebbe continuare ad essere pericoloso dall’inferno mandando“pizzini” ai mafiosi.ì

Personalmente, mi trovo anni luce distante dalla cultura mafiosa e Riina mi è anche antipatico!

Ma penso che se lo Stato lo lascia morire in catene, diventerà un eroe per i mafiosi in erba e perderà una bella occasione per lottare contro la cultura mafiosa.

È assodato che la mafia non si sconfigga solo militarmente (questa strategia lo Stato l’ha già usata in passato) ma soprattutto culturalmente.

Molti non saranno d’accordo con questa mia affermazione e mi scuso con tutte le vittime della mafia, ma non posso non dire come la penso.

Uno Stato di diritto non dovrebbe mai rinunciare allavera legalità neanche in nome della presunta sicurezza che vuole garantire per i suoi cittadini, perché al di sopra di tutto è tenuto a dimostrare di essere migliore del male che combatte.