Spose bambine. Ogni sette secondi una bimba costretta alle nozze

–Redazione– I dati diffusi da Save the Children sono agghiaccianti: ogni sette secondi, nel mondo, una bambina con meno di 15 anni viene costretta al matrimonio, spesso con uomini molto più grandi.

Si parla di 14 milioni di ragazze con età inferiore ai 18 anni e 4 milioni, appunto, pre-adolescenti.

Secondo i dati dell’organizzazione il primato di matrimoni con spose bambine spetta al Niger, con il 60% di ragazze tra i 15 e i 18 anni sposate. Seguono la Repubblica Centrafricana (55%), Bangladesh(44%) e Sud Sudan(40%). Nella classifica non manca l’Europa, con oltre una ragazza su 10 che si sposa prima di aver compiuto la maggiore età. In Italia, in particolare, la media -per quanto bassa, ma non inesistente- è dell’1,5%.

Ma non basta: ogni due secondi, nel mondo, una di queste giovanissime mette al mondo un bambino, pari a circa 17 milioni di giovani ogni anno. La quasi totalità delle gravidanze precoci avviene nei Paesi in via di sviluppo (95%).

E per quanto riguarda il lavoro minorile?

Si è ridotto di un terzo rispetto il 2000, ma i numeri continuano a essere spaventosi. Oggi, nel mondo sono circa 168 milioni di bambini sono ancora costretti a lavorare per sostenere se stessi e le proprie famiglie,Di questi, 85 milioni fanno lavori molto pesanti e pericolosi che ne compromettono lo sviluppo fisico, psicologico e sociale, come lavorare nelle miniere, nei campi di cotone, nelle cave o nelle industrie tessili, frugare nelle discariche alla ricerca di cibo o arruolarsi nell’esercito.