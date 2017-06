Tabarca: ricomincia l’avventura

–E.O.- L’isola di Tabarca rappresentò per la nobile famiglia Lomellini una ineguagliabile fonte di ricchezza grazie alla pesca e alla raccolta del corallo.

Fu la città di Genova a beneficiare di queste ingenti ricchezze, infatti la famiglia Lomellini fece costruire la chiesa di Nostra Signora dell’Annunziata del Vastato e altri palazzi.

Nel 1541 oltre trecento famiglie residenti a Pegli, località della riviera ligure e zona di influenza dei Lomellini, si trasferirono su iniziativa di quest’ultimi a Tabarca, piccola isola situata davanti alla costa tunisina governata da un ramo della famiglia che assunse il nome di Lomellini di Tabarca.

Sull’isola i coloni si dedicarono alla pesca del corallo, che poteva essere venduto solo ai Lomellini, i quali a loro volta lo rivendevano sul mercato genovese.

I rapporti con i vicini saraceni, mai del tutto idilliaci, andarono a deteriorarsi definitivamente quando, nel 1741, il Bey di Tunisi con un colpo di mano invase l’isola, distruggendo le abitazioni dei coloni pegliesi e riducendoli in schiavitù, fino a quando dopo alcuni anni furono riscattati dal Re Carlo Emanuele III di Savoia che li trasferì sull’isola di San Pietro, in Sardegna, dove in suo onore fu fondata la città di Carloforte, tutt’ora abitata dai discendenti tabarchini.

In questo modo, dopo duecento anni, si pose fine all’egemonia della famiglia Lomellini sull’isola di Tabarca.

Ma l’avventura è ricominciata!

Grazie all’iniziativa del Marchese Enrico Lomellini di Tabarca, discendente del nobile casato, che nel maggio 2016 è stato in visita ufficiale sull’isola tunisina con lo scopo di riaffermare le relazioni vissute nell’ambito di una cooperazione culturale e commerciale, si sta concretizzando un nuovo progetto che intende ripercorrere idealmente quella grande epopea.

Dal 27 giugno al 3 luglio, lo staff di “Tabarca Lomellini Island” (il brand realizzato da Enrico Lomellini), presenzierà quale ospite d’onore alle festività di San Pietro che si terranno sull’omonima isola, organizzate dalla Pro Loco di Carloforte e sarà altresì ospite della Municipalità della vicina isola di Calasetta.

Durante gli eventi e la permanenza sull’isola, Enrico Lomellini presenterà in anteprima la nuova collezione di borse ed accessori realizzata da Morgana Couture, un marchio sartoriale di eccellenza handmade, creata appositamente per ricordare le gesta del popolo tabarchino, i cui discendenti vivono oggi sull’isola di San Pietro e nella vicina Calasetta.

Gli imprenditori locali e non solo, avranno l’occasione di conoscere, in questo modo, un marchio che unisce eccellenza, qualità e storia.

Tutte le informazioni sul progetto sono consultabili sul sito www.tabarca.it.