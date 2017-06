Torino. Ristorante accoglie i feriti, i clienti si oppongono: “Ci hanno rovinato la cena”

–Redazione– Il post della chef Elena Wendy Bosca, che ieri sera era -come cliente- in un ristorante di piazza San Carlo, a Torino, sta diventando virale, facendo il giro dei social e provocando rabbia e indignazione.

La chef si trovava all’interno del ristorante “La smarrita” quando, ieri sera, fuori è esploso il caos. Il locale ha accolto i primi feriti.

«Subito lo staff del ristorante, compreso lo chef, si sono prodigati per aiutare tutti con incredibile professionalità. Ma è successo qualcosa di veramente schifoso», ha spiegato la conna. «Una coppia che cenava nel ristorante in un’altra sala è stata fatta accomodare nella sala in cui stavamo cenando noi per poter fare spazio ai ragazzi bisognosi. Il cameriere, gentilmente, fa accomodare la coppia e spiega loro cosa fosse successo in piazza. La donna lo interrompe subito, seccata del fatto che fosse stata fatta spostare, dicendo: “non me lo dica. Non mi interessa”. Il cameriere con imbarazzo se ne va».

“La coppia – ha spiegato ancora Bosca – si è lamentata fortemente con lo staff e ha preteso di non pagare il conto per via della «cena rovinata», minacciando anche recensioni negative al ristorante a causa del trambusto che le aveva rovinato la serata.