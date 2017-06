Torino. Sveglio e cosciente il piccolo Kevin: ferito durante la finale di Champions

-Redazione- Continua a migliorare il bimbo cinese ricoverato in rianimazione al Regina Margherita per le ferite riportate durante l’ondata di panico che sabato sera in piazza San Carlo ha travolto i tifosi durante la finale di Champions League.

Il piccolo che ha riportato traumi cranici e toracico è stato estubato, è sveglio e cosciente e respira da solo.

Per ora, tuttavia, resta in prognosi riservata per precauzione. Nel prossimi giorni uscirà dalla rianimazione per essere ricoverato in un reparto di degenza.

Permangono invece stabili anche se gravi le condizioni della ragazza di 26 anni ricoverata nella rianimazione universitaria delle Molinette.

La giovane è ancora intubata e in coma farmacologico per un trauma toracico.

Stabili anche le condizioni della donna di 63 anni ricoverata sempre nella rianimazione delle Molinette. La donna non è intubata ma sedata a causa di un trauma toracico dovuto a schiacciamento.

Entrambe restano in prognosi riservata.